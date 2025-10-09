POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.

Foto: N. Skenderija

Sofronijević: Za upis nepokretnosti biće formirana četiri regionalna centra

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da će za realizaciju onoga što je predviđeno Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti biti formirana četiri regionalna centra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Sofronijević je kazala da bi u tim centrima trebalo da bude zaposleno oko 330 ljudi koji će biti osposobljeni i sertifikovani za rad na digitalnoj platformi, odnosno u DMS-u.

Navela da će se već sutra razgovarati sa gradonačelnicima i predsednicima opština o formiranju tih centara.

- Tokom rasprave ova tri dana postavljeno je i pitanje, ja bih rekla sa pravom, ko će izneti ceo ovaj posao jer možete imati zakon koji je idealan, koji je super, koji je odlično napisan, ako nema realizaciju kakva je potrebna i taj zakon neće vredeti mnogo - rekla je Sofronijević.

Navela je da Agencija za prostorno planiranje ima samo 58 zaposlenih i podsetila da je Vlada Srbije, po donošenju Zakona o ozakonjenju 2015. godine, donela i posebnu odluku da se dozvoljava 1.056 novih zaposlenih koji bi radili samo na poslovima ozakonjenja.

- Svi ti ljudi danom stupanja na snagu ovog zakona praktično, s obzirom na činjenicu da je i zakonom predviđeno da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o ozakonjenju objekata, praktično bi bili preraspoređeni na druge poslove. Ti drugi poslovi su upravo ovo o čemu ja pričam. Dakle, postoji jedno ekonomsko opravdanje, neće biti zahtevano veliko dodatno zapošljavanje, odnosno, ono će biti minimalno - navela je Sofronijević.

Kako je dodala, i Agencija za prostorno planiranje i Republički geodetski zavod pomoći će opštinama i kod izrade digitalnih zoning planova, što je prva obaveza za jedinice lokalnih samouprava, ali će ih osposobiti da građanima koji nemaju potrebno tehničko znanje pruže neophodnu pomoć prilikom popunjavanja prijava.

Sofronijević je istakla da je reč o velikom broju objekata koji nisu ozakonjeni i dodala da je taj problem sagledan.

- Kada ulazite u bilo koji od naših gradova, od većih opština do većih naseljenih mesta, videćete, ako uđete na platformu, da svi oni manjim svojim delom padaju i u zaštitni pojas nekog ranijeg regionalnog ili magistralnog puta. Po Zakonu, takvi objekti mogu biti predmet evidentiranja svakako, ali i upisa prava svojine sa zemljištem ispod objekta ako upravljač tog javnog dobra u roku 30 dana da saglasnost na tu činjenicu - pojasnila je Sofronijević.

Kako je dodala, dešavalo se da samo zbog prelaska sa analognog na digitalni način prenošenja podataka u katastar se pojavi razlika od 20, 30 centimetara.

- To je nešto što sigurno ne ugrožava drumski saobraćaj, to mogu sa pouzdanjem da kažem - rekla je Sofronijević.

Sednici prisustvuje 130 poslanika

Sednici prisustvuje 130 poslanika.

Kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja Vladi, a zatim će biti nastavljena objedinjena rasprava o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka.

Poslanici će nastaviti objedinjenu raspravu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Poslanici će posle rasprave o prvih osam tačaka dnevnog reda raspravljati o amandmanima na predložene zakone.

Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.

Sednici prisustvuju poslanici vladajuće koalicije i dela opozicionih stranaka.