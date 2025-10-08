VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA NOVIH AMBASADORA: Predsednik sa predstavnicima Egipta, Irske, Brazila, Irana, Pakistana i Francuske

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora u Palati Srbija.

Foto: InstagramPritntscreen

Sa francuskom ambasadorkom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadorke Republike Francuske Florans Ferari.

Poželeo sam francuskoj ambasadorki srdačnu dobrodošlicu i uspeh u obavljanju nove dužnosti, uveren da ćemo nastaviti uspešnu i konstruktivnu saradnju u cilju daljeg unapređenja sveobuhvatnih odnosa naših zemalja.

Sa ponosom sam konstatovao da su bilateralni odnosi Srbije i Francuske odlični, politički dijalog intenziviran, a strateško partnerstvo na kojem vredno i temeljno radimo prirodan sled tradicije naših 186 godina dugih bilateralnih odnosa. Prijateljski odnos i razumevanje koje imam sa predsednikom Emanuelom Makronom daju dodatnu snagu i stabilnost našoj saradnji i stvaraju prostor za nove zajedničke projekte od strateškog značaja.

Ohrabreni smo činjenicom da je privredna saradnja proširena na realizaciju prioritetnih projekata u Republici Srbiji, naročito kada su u pitanju kapitalni infrastrukturni projekti. Naša ekonomska saradnja se širi i na nove oblasti poput razvoja naprednih tehnologija, čistih izvora energije, kritičnih i strateških sirovina, vojno-tehničke saradnje, poljoprivrede i prehrambene industrije.

Zahvalio sam Francuskoj na potvrdi učešća na EXPO 2027, koje će produbiti saradnju i zajedničke aktivnosti privrednih subjekata naših zemalja.

U razgovoru sam istakao da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje i prioritet spoljne politike Srbije i zahvalio Francuskoj na podršci koju daje evropskoj perspektivi naše zemlje.

Sa ambasadorom Pakistana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Islamske Republike Pakistan Faraza Zaidija.

Primio sam akreditivna pisma ambasadora Pakistana uputivši mu srdačnu dobrodošlicu, uz najbolje želje za uspešan rad i prijatan boravak u Srbiji. Naše zemlje povezuje iskreno prijateljstvo i želja da dodatno osnažimo politički dijalog i saradnju na svim nivoima.

Spremni smo da razvijamo ekonomsku saradnju i povećamo obim robne razmene, posebno u oblastima energetike, mašinske i prehrambene industrije, IT sektora, poljoprivrede i vojno-ekonomske saradnje. Srbija posebno ceni podršku Pakistana našoj kandidaturi za domaćina izložbe EXPO 2027 u Beogradu i radujemo se učešću te zemlje na ovom velikom međunarodnom događaju.

Uveren sam da će ambasador svojim angažovanjem doprineti daljem jačanju prijateljskih odnosa između naših zemalja i produbljivanju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, dok će Srbija, kao i uvek, biti otvoren i srdačan domaćin.

Sa ambasadorom Irana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Islamske Republike Iran Mohamada Sadeka Fazlija.

- Primio sam akreditivna pisma novoizabranog ambasadora Irana i poželeo mu toplu dobrodošlicu i uspešan rad u Srbiji izrazivši čvrsto uverenje da će svojim angažovanjem dati značajan doprinos daljem unapređenju odnosa naših zemalja.

Posvećeni smo daljem razvoju naših bilateralnih veza, kao i saradnje u oblasti kulture, sporta i omladine.

Veoma smo zahvalni na principijelnom stavu Irana po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, čime je ta zemlja potvrdila privrženost osnovnim principima međunarodnog prava. Nadamo se nastavku podrške te zemlje Srbiji u pogledu pitanja Kosova i Metohije i u okviru međunarodnih organizacija.

Sa ambasadorom Brazila

Poželeo sam novoj brazilskoj ambasadorki uspešan mandat u Srbiji uveren da ćemo nastaviti da radimo na jačanju sveukupnih odnosa i unapređenju svestrane saradnje između naših država. Konstatovali smo da odnose naše dve zemlje karakteriše visok stepen međusobnog poverenja i uvažavanja, kao i podrška u najvažnijim pitanjima. Posvećeni smo daljem intenziviranju političkog dijalnoga na visokom i najvišem nivou.

Brazil je jedan od naših najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera u Latinskoj Americi, ali smo se saglasili da treba iskoristiti prostor za unapređenje sveukupne saradnje i brazilskih investicija. Istakao sam da je Srbija zainteresovana za nastavak vojno-ekonomske i naučno-tehničke saradnje, kao i saradnje u oblastima obrazovanja, sporta, IT sektora.

Tokom sastanka sam naglasio da Republika Srbija ceni i izražava zahvalnost za principijelnu podršku Brazila očuvanju teritorijalnog integriteta naše zemlje, kao i za podršku koju ta država pruža stavovima Srbije u međunarodnim organizacijama.

Iskoristio sam priliku da pozovem Brazil da uzme učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. Takođe sam zamolio ambasadorku da prenese pozdrave predsedniku Luizu Inasiju Luli da Silvi i zahvali mu na pozivu za učešće Srbije na COP30 u Brazilu.

Verujem da će ambasadorska svojom aktivnošću dati snažan podsticaj daljem razvoju bilateralnih odnosa i saradnje u svim oblastima u kojima bismo mogli da doprinesemo napretku naših država i naroda.

Sa ambasadorom Irske

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Irske Kevina Kolgana.

Poželeo sam ambasadoru Irske dobrodošlicu, uz želje za uspešan i sadržajan mandat u Srbiji.

Tokom razgovora sa ambasadorom sam izrazio zadovoljstvo dobrim bilateralnim odnosima i nadu da ćemo ih u narednom periodu dodatno osnažiti intenzivnijim političkim dijalogom i bližom institucionalnom saradnjom.

Pozdravio sam odluku Vlade Irske o otvaranju ambasade u Beogradu, što je jasan signal posvećenosti daljem razvoju naših odnosa i praktične saradnje.

Spremni smo da podignemo ekonomsku saradnju na viši nivo, podstičući trgovinsku razmenu, privlačeći dodatne irske investicije i otvarajući nova poglavlja u IT sektoru i inovacijama, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, obrazovanju, kulturi i kreativnim industrijama.

Srbija ostaje čvrsto opredeljena članstvu u Evropskoj uniji i nastavku reformi. Zahvalni smo na dosadašnjoj podršci Irske i računamo na njeno dalje angažovanje, posebno uoči irskog predsedavanja Savetom EU 2026. godine. Uveren sam da ćemo zajedničkim naporima doneti vidljive koristi našim građanima i dodatno zbližiti Srbiju i Irsku.

Sa ambasadorom Egipta

- Danas sam primio akreditivna pisma ambasadora Egipta i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu i uspešan mandat u Srbiji.

- Naše odnose odlikuju poverenje i strateško partnerstvo potvrđeno Zajedničkom deklaracijom iz 2022. godine, a poslednjih godina dodatno ih osnažuju intenzivan dijalog i posete na visokom nivou. Verujem da će Sporazum o slobodnoj trgovini i ostali dogovoreni instrumenti dati snažan zamah trgovini, investicijama i zajedničkim projektima, uz rad Mešovite komisije za ekonomsku saradnju.

- Poštujemo konstruktivnu ulogu Egipta u regionalnoj stabilnosti i podržavamo napore za pravedan i trajan mir na Bliskom istoku, u skladu sa međunarodnim pravom.

- U razgovoru sa novim ambasadorom sam istakao da me posebno raduje učešće Egipta na EXPO 2027 u Beogradu, a obnova direktne linije Beograd–Kairo dodatno bi približila naše ljude i privrede. Otvoreni smo za produbljivanje saradnje u energetici i zelenim tehnologijama, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, turizmu, avio-saobraćaju, IT-u, obrazovanju i kulturi, kao i za dalje jačanje saradnje u oblasti odbrane. Uveren sam da će ambasador svojim radom dodatno produbiti veze između Srbije i Egipta, a Srbija će mu biti otvoren i gostoljubiv domaćin.