Politika

"NE INTERESUJU NAS TUĐE SVAĐE I SUKOBI" Vučić: Svet ide u lošem smeru, mi moramo da sačuvamo našu Srbiju

V.N.

07. 10. 2025. u 08:33

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je na Instagramu poruku građanima Srbije u kojoj ističe da nama treba da bude važna samo naša država i njena stabilnost.

НЕ ИНТЕРЕСУЈУ НАС ТУЂЕ СВАЂЕ И СУКОБИ Вучић: Свет иде у лошем смеру, ми морамо да сачувамо нашу Србију

Foto: Tanjug

- Svet ide u lošem smeru. Mi moramo da sačuvamo našu Srbiju. Ne interesuju nas tuđe svađe i sukobi, nama je Srbija bitna - napisao je predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI ĐURA RACE: Neka počiva u miru pored svoje prerano izgubljene ćerke

VUČIĆ UPUTIO SAUČEŠĆE POVODOM SMRTI ĐURA RACE: Neka počiva u miru pored svoje prerano izgubljene ćerke