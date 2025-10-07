"NE INTERESUJU NAS TUĐE SVAĐE I SUKOBI" Vučić: Svet ide u lošem smeru, mi moramo da sačuvamo našu Srbiju
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je na Instagramu poruku građanima Srbije u kojoj ističe da nama treba da bude važna samo naša država i njena stabilnost.
- Svet ide u lošem smeru. Mi moramo da sačuvamo našu Srbiju. Ne interesuju nas tuđe svađe i sukobi, nama je Srbija bitna - napisao je predsednik Aleksandar Vučić na Instagramu.
MUP LEGITIMISAO DRŽAVLjANE BIH KOD PIONIRSKOG PARKA: Pronađen bokser i simboli zastave Albanije
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova zadržali su M. S. (30) i S. R. (22) državljane BiH, zbog prekršaja iz Zakona o strancima, dok će protiv M. S. biti podneta prekršajna prijava i po Zakonu o oružju i municiji.
07. 10. 2025. u 08:29
AJDE ANGELA, ŠTA JE OVO? Stoltenberg tvrdi: NATO bio na korak od raspada, Tramp brutalno odgovorio svima u Alijansi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp umalo je raspustio NATO 2018, ali su ga evropski saveznici uspeli da ga ubede da će povećati vojnu potrošnju, piše u svojim memoarima bivši generalni sekretar bloka Jens Stoltenberg.
07. 10. 2025. u 06:45
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
