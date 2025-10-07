"NE INTERESUJU NAS TUĐE SVAĐE I SUKOBI" Vučić: Svet ide u lošem smeru, mi moramo da sačuvamo našu Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da se u vezi pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu uvek držao zvanične verzije, ali da je čudno to što je viši javni tužilac u Novom Sadu tražio izuzeće dva snimka, kao i to što se tek pre nekoliko dana došlo do snimaka na kojima se neposredno pred pad nadstrešnice vide neki ljudi za koje se nije znalo da su bili tu, među kojima je i Miša Bačulov.