KURTIJEV SRBIN GLAVNI AKTER KORUPTIVNOG SKANDALA: Kako Nenad "10 odsto" Rašić deli projetke ministarstva

NOVI, veliki skandal u režiji Kurtijevig ministra Nenada Rašića koji su objavili albanski mediji, a u audio snimcima koji su ugledali svetlo dana čuje se kako Rašić navodno dogovara procente od projekata koje njegovo ministarstvo deli.

Ovaj skandal izazvao je šok i u albanskim medijima i javnosti koji danima izveštavaju o ovom skandalu.

Naime, kako prenosi albanski portal parotlla.org, u razgovoru koji se vodio između ministra u tzv. Vladi Kosova, Nenada Rašića i osobe po imenu Milan Dabić, otkriva se ozbiljna korupcija unutar tzv. kosovske vlade, jer se između ostalog pominju plaćanja i planovi kako novac treba potrošiti kada su u pitanju određeni pojedinci, ali i kompanije.

Prvi deo razgovora kako ga je preneo portal partola.porg prenosimo u celosti.

Milan Dabić: Onih, onih 2.000 koje sam vam uzeo, znate, bio sam tamo samo četiri ili pet dana... Sada sam završio sa njima i sada polako skupljam novac, ovo je bilo bez vas... Da li je bilo neke uplate, znate li?

Nenad Rašić: (nerazumljivo)

Milan Dabić: Da, trebalo je da bude uplata, gledao sam prošlogodišnji kalendar, gledao sam naš i razlika je bila jedan ili dva dana, samo pogledajte ček, to je istina. Kada ste dobro raspoloženi, šta mogu da Vam kažem o ovome, o Maldivima, koliko puta... (nerazumljivo).

Nenad Rašić: Sada u sredu (sagovornik je tih)

Milan Dabić: U sredu, aaa, hteli ste da...

Nenad Rašić: (nerazumljivo)

Milan Dabić: Jeste li ovde popodne, kada treba da kažem ujutru, popodne? Do kada radite 11 ili 12? To je ono što govorim.

Nenad Rašić: (nejasno)

Milan Dabić: Gledajte, rekao sam vam POKAŽITE MI NOVAC, zar ne? Tačno se zna. Sada imate 14.000. Ali, imamo plan kako, oh, da ostavimo sve ovo po strani (nerazumljivo) kako da potrošimo novac. Razmišljao sam da nabavim jedan, da dobijem jedan telefonski poziv na našem veb-sajtu, kao neka marketinška kompanija, tako bih mogao da ga potrošim, kaže koliko god želite, samo neka bude ovako, kaže, samo neka bude ovako... (nerazumljivo)

Nenad Rašić: Ona je redovna/tačna i svaki konkurs se ažurira, Rada Spasić, iz Klokota, od njega, kako se zove Spasić?

Milan Dabić: Srećko Spasić?

Nenad Rašić: Srećko Spasić, njegova žena.

Milan Dabić: Neka idu kod ovog ministra, gledam kako da je odbijem, ali ne mogu to ionako, tako da je sve u redu, samo (nerazumljivo) neka ide i šta joj Bog da, da da.

Nenad Rašić: (nerazumljivo) kako ćete me eksploatisati i…

Milan Dabić: Ne, kažem Vam, nema šanse. Sledeće… (završava razgovor)

"Ministru ide 10 odsto"

U nastavku razgovora jasno se govori o podeli procenata od projekata, pominjući konkretne brojke kao što su 10 odsto za ministra (Nenad Rašić), deo za stranku i preostali profit za drugu stranu.

Dijalog pokazuje da je praksa podele projekata sa unapred određenim procentima uobičajeno pravilo za ministra Nenada Rašića, navodi portal.

„Napisaćemo 'trojku', da vidimo koliko možemo da napišemo projekat. Rekao sam to prošlog puta... Ako projekat prođe, dobijate 10 odsto vrednosti napisanog projekta, dajte meni 10 odsto, a ostatak ostaje vaš. Ovako to funkcioniše. Kažem ljudima da smo sarađivali sa njima, ali vi nemate nikakve veze sa tim. Sada ne plaćate ništa, samo kada projekat prođe... a deo ide ministru i stranci“, čuje se u razgovoru.