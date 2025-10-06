Politika

"JA SAM ČLAN STRANKE MILOŠA PARANDILOVIĆA": Lažni student predvodnik opozicione liste za Mionicu priznao (VIDEO)

В. Н.

06. 10. 2025. u 14:14

VLADIMIR Đorđević, predvodnik opozicione liste "Ujedinjeni za Mionicu", priznao je gostujući u Utisku nedelje da je član stranke Miloša Parandilovića.

Foto: Printskrin

Voditeljka Olja Bećković upitala je:

- Tabloidi Vas napadaju da Vi niste nikakav student već član opozicione stranke...

Vladimir Đorđević odgovorio je:

- Ja sam član stranke Miloša Parandilovića!

Olja Bećković je potom upitala:

- Znači na listi se nalaze stranački funkcioneri koji su samo sklonili stranačka obeležja?

Vladimir Đorđević:

- Apsolutno!

Fudbal
