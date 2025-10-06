"JA SAM ČLAN STRANKE MILOŠA PARANDILOVIĆA": Lažni student predvodnik opozicione liste za Mionicu priznao (VIDEO)
VLADIMIR Đorđević, predvodnik opozicione liste "Ujedinjeni za Mionicu", priznao je gostujući u Utisku nedelje da je član stranke Miloša Parandilovića.
Voditeljka Olja Bećković upitala je:
- Tabloidi Vas napadaju da Vi niste nikakav student već član opozicione stranke...
Vladimir Đorđević odgovorio je:
- Ja sam član stranke Miloša Parandilovića!
Olja Bećković je potom upitala:
- Znači na listi se nalaze stranački funkcioneri koji su samo sklonili stranačka obeležja?
Vladimir Đorđević:
- Apsolutno!
