VUČIĆ O 5. OKTOBRU: Rezultat koji je usledio bio je taj da smo služili stranim interesima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na 25 godina od 5. oktobra.
- Bilo je između 80.000 i 85.000 ljudi, ali volimo uvek da dodajemo. Ne bih analizirao posebno taj dan, već je važnije šta je bilo posle toga. Rezultat koji je usledio bio je taj da smo služili stranim interesima, ispunjavali sve što smo tražili - kazao je on.
Podsetio je na isporuke Srba Haškom tribunalu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića i drugih Srba.
- Imali smo urušavanje savezne države u savez država, de fakto konfederaciju Srbije i Crne Gore. Odlazak Crne Gore je bio preduslov za odlazak Kosova i Metohije. Naši vlastodršci su u tom trenutku brinuli hoće li to biti pre ili posle izbora, što je potvrđeno kroz zvanična dokumenta, ne samo Vikiliksa - kazao je Vučić.
Podseća na otkaze, pljačkašku privatizaciju...
Kao jedinu dobru stvar posle 5. oktobra naveo je kraj izolacije zemlje.
- Bilo je dobro što Srbija nije više onako izolovana, ali je platila najvišu cenu - objasnio je on.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
