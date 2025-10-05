TZV KOSOVSKA ELEKTRODISTRIBUCIJA NE REAGUJE: Srbi u selima oko Kosovske Kamenice četiri dana bez struje

Žitelji sale Bušince i Tirince kod Kosovske Kamenice bez struje su četiri dana a službenici tzv kosovske elektroprivrede se ne odazivaju na pozive da otklone kvar. Meštani sela ističu da su prema nezvaničnim saznanjima pala tri stuba na dalekovodu visokonaponske mreže do ovih sela, ali da se kvarovi ne otklanjaju.

foto d.z.

- Šteta koju je pričinio nestanak struje u više od 80 domaćinstava, uključujući školu i ambulantu u ovim selima je neprocenjiva i pitamo se dokle ćemo biti bez električne energije jer imamo utisak da nas tzv kosovska elektrodistribucija diskriminiše. Veliki problem je i to što u ova dva sela žive uglavnom staračka domaćinstva kojima je život dodatno otežan-pričaju mlađi meštani koji su kako ističu pisali i Centrali tv KEDS-a u Prištini ali da se problem ne rešava.Pojašnjavau da problem sa dalekovodom do njihovih sela traje više od deset godina i da su se čak i ponudili da sami finasiraju njegovu zamenu i rešenje ali da ostaju bez odgovora.