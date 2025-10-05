Politika

NAJVEĆI ANTISRBI STALI U ODBRANU N1: Kurtijeva lobistkinja roni suze za Šolakom (VIDEO)

Новости онлине

05. 10. 2025. u 09:30

PROMOCIJA mrzitelja Srba na antisrpskim medijima ubrzava se svakodnevno, a sada je u "odbranu" N1 stala Ališa Kerens sklona preziru srpskog naroda.

Foto: Printksrin

Ališa Kerens, predsednica Spoljnopolitičkog odbora parlamenta, koja na sva usta podržava takozvanog "kosovskog premijera" Aljbina Kurtija i njegov teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji stala je u odbranu N1.

Ališa Kerns, koja je 2023. slagala da "SPC švercuje oružje na Kosovo", čime je otvoreno dala povod Kurtiju da progoni Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu sa KiM, sada jadikuje - pozivajući stranu vladu da podrži N1.

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži X pozvala tamošnju vladu, navodeći da Ujedinjeno Kraljevstvo treba da pruži podršku novinarima.

