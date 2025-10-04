BRNABIĆ NA ZBORU KRAJIŠNIKA: Zajedno smo jedan tim i taj tim ne da Srbiju i nikada neće dati

ANA Brnabić prisustvuje tradicionalnom 3. Zboru Krajišnika u Sportskom centru Kovilovo.

Foto: Printscreen TV Informer

- Sve ovo ovde danas mi daje energiju da se borim dalje. Zajedništvo je najvažnije i da se zajedno borimo sa jaku Srbiju - rekla je Brnabić. Zajedno smo jedan tim i taj tim ne da Srbiju i nikada neće dati. Juče je bio prelep dan, Vučić je pustio brzu prugu do Subotice. Videla sam Vučića danas u Predsedništvu i danas radi. Umoran mi je delovao, volela bih da se malo voše čuva jer nam je potreban za narednih 100 godina - rekla je Brnabić.