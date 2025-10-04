BRNABIĆ NA ZBORU KRAJIŠNIKA: Zajedno smo jedan tim i taj tim ne da Srbiju i nikada neće dati
ANA Brnabić prisustvuje tradicionalnom 3. Zboru Krajišnika u Sportskom centru Kovilovo.
- Sve ovo ovde danas mi daje energiju da se borim dalje. Zajedništvo je najvažnije i da se zajedno borimo sa jaku Srbiju - rekla je Brnabić. Zajedno smo jedan tim i taj tim ne da Srbiju i nikada neće dati. Juče je bio prelep dan, Vučić je pustio brzu prugu do Subotice. Videla sam Vučića danas u Predsedništvu i danas radi. Umoran mi je delovao, volela bih da se malo voše čuva jer nam je potreban za narednih 100 godina - rekla je Brnabić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
