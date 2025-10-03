POSAO ZA ZIDARE: Šešelj otkrio šta bi uradio da ima 619 miliona evra
PREDSEDNIKA SRS dr Vojislava Šešelja pitali su šta bi uradio da ima 619 miliona evra.
- Zidao bih zatvore i ludnice dok mi ne nestane para - rekao je Šešelj za Informer.
