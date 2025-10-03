Politika

POSAO ZA ZIDARE: Šešelj otkrio šta bi uradio da ima 619 miliona evra

Novosti online

03. 10. 2025. u 21:04

PREDSEDNIKA SRS dr Vojislava Šešelja pitali su šta bi uradio da ima 619 miliona evra.

ПОСАО ЗА ЗИДАРЕ: Шешељ открио шта би урадио да има 619 милиона евра

Foto: V. Danilov

- Zidao bih zatvore i ludnice dok mi ne nestane para - rekao je Šešelj za Informer.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!