ZA MANJE OD 70 MINUTA: Brzi voz u kom je predsednik Vučić stigao iz Beograda u Suboticu (VIDEO)

BRZI voz iz Beograda stigao je u Suboticu manje od 70 minuta posle polaska. Vozom je putovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

D. Milovanović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u na železničkoj stanici u Subotici da je put od Beograda prošao odlično i brzo i istakao da je trajao svega 68 minuta.

- Vožnja je trajala 68 minuta. Meni je put brzo prošao, vozili smo se sat i 8 minuta, od centra Beograda do centra Subotice za to vreme, neverovatno - kazao je Vučić nakon što je stigao u Suboticu brzom prugom povodom puštanja u rad deonice Novi Sad - Subotica.