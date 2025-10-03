Politika

ZA MANJE OD 70 MINUTA: Brzi voz u kom je predsednik Vučić stigao iz Beograda u Suboticu (VIDEO)

Д. Крсмановић

03. 10. 2025. u 12:45

BRZI voz iz Beograda stigao je u Suboticu manje od 70 minuta posle polaska. Vozom je putovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

D. Milovanović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u na železničkoj stanici u Subotici da je put od Beograda prošao odlično i brzo i istakao da je trajao svega 68 minuta.

- Vožnja je trajala 68 minuta. Meni je put brzo prošao, vozili smo se sat i 8 minuta, od centra Beograda do centra Subotice za to vreme, neverovatno - kazao je Vučić nakon što je stigao u Suboticu brzom prugom povodom puštanja u rad deonice Novi Sad - Subotica.

