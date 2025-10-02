Politika

ŠEŠELJ: Dok je na snazi okupacija Republike Srpske Krajine neću ni priznati nikakvu hrvatsku državu

Novosti online

02. 10. 2025. u 22:31

HRVATSKU ni danas ne priznajem, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: V. Danilov

- Sve dok je na snazi okupacija Republike Srpske Krajine neću ni priznati nikakvu hrvatsku državu. Hrvatska je veštačka tvorevina i nezakonito priznata od zapadnih sila, svih tadašnjih velikih sila i Ujedinjenih nacija - kazao je dr Šešelj za Kurir TV.

