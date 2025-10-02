Politika

ŠEŠELJ O SJAJNIM VESTIMA: Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika (VIDEO)

Novosti online

02. 10. 2025. u 17:36

CELI srpski narod silno se obradovao vešću da se general-pukovnik Nebojša Pavković vratio u otadžbinu, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: Printskrin Hepi TV

- Svi su radosni, osim najgorih srpskih izdajnika. Svi mi srpski patrioti želimo da general Pavković što pre ozdravi, da se oporavi i da nastavi da služi otadžbini - rekao je Šešelj za Kurir TV.

