LUDACI NA ULICI UMESTO U LUDNICI: Pedeset blokadera stalo na Gazelu i iživljava se nad narodom koji se vraća s posla

01. 10. 2025. u 18:07

PEDESETAK blokadera nasilnika blokiralo Gazelu.

ЛУДАЦИ НА УЛИЦИ УМЕСТО У ЛУДНИЦИ: Педесет блокадера стало на Газелу и иживљава се над народом који се враћа с посла

Foto: Printskrin

Njih nekoliko se iživljava nad dva miliona ljudi, nad narodom koji se vraća s posla.

Foto: Printskrin

