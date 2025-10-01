LUDACI NA ULICI UMESTO U LUDNICI: Pedeset blokadera stalo na Gazelu i iživljava se nad narodom koji se vraća s posla

BRITANSKA Nacionalna zdravstvena služba (NZS) našla se na udaru javnosti zbog tvrdnji da brak između rođaka u prvom kolenu, koji je, inače, legalan u Velikoj Britaniji, ima brojne prednosti! Iako postoje naučne studije koje pokazuju da dete rođeno u ovakvoj zajedini može da dobije neku naslednu bolest, u tekstu Programa za genomsko obrazovanje NZS Engleske navodi se da se sa istim rizikom može suočiti i beba koju je majka dobila kasnije u životu ili ako je pušila cigarete i pila alkohol tokom trudnoće?!