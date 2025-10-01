LUDACI NA ULICI UMESTO U LUDNICI: Pedeset blokadera stalo na Gazelu i iživljava se nad narodom koji se vraća s posla
PEDESETAK blokadera nasilnika blokiralo Gazelu.
Njih nekoliko se iživljava nad dva miliona ljudi, nad narodom koji se vraća s posla.
ŠOK PROGNOZA ZA OKTOBAR: Najavljeno da će pasti pola metra snega! Ovakve ekstreme ni meteorolozi ne pamte
PREMA najavama meteorologa, oktobar 2025. počeće u Srbiji pod uticajem prodora hladnog vazduha sa severoistoka Rusije koji je došao do Nemačke i Poljske, ali se polako približava ka nama što će prouzrokovati razvoj ciklona u Jonskom, Tirenskom i delu Jadranskog mora i već 1. oktobra, u sredu, u večernjim časovima na jugu i jugozapadu Srbije počeće da pada kiša.
30. 09. 2025. u 20:58
"ZAŠTO MI PIPAŠ ŽENU?" Ovako je počela tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu, nasrnuli na doktora (VIDEO)
SVADBENO veselje u Gornjem Milanovcu pretvorilo se u haotičnu scenu kada je došlo do nesvakidašnjeg incidenta.
30. 09. 2025. u 16:10
OGLASILA SE BILjA NAKON RASTANKA OD ACE ILIĆA: "Videću kako vreme prolazi..."
IAKO rastavljeni, Bilja i Aca imaju veliki razlog za slavlje.
01. 10. 2025. u 12:20
