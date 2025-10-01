"CILJ NASILNO RUŠENJE VUČIĆA": Mirković razobličio blokadere u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope

NARODNI poslanik Aleksandar Mirković danas je govorio je u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.

Foto: Printskrin

Govor Aleksandra Mirkovića prenosimo u celosti:

Više od 24.000 nelegalnih okupljanja i blokada. Oko 800 napada na prostorije moje stranke, 186 povređenih policajaca, 45 mojih kolega, 22 napada na novinare.

Ovo nisu moje reči, niti puki brojevi, već činjenice koje pokazuju pravo lice takozvanih „mirnih protesta“ u Srbiji, čiji je cilj nasilno rušenje Aleksandra Vučića.

Uprkos dokazima, neki od vas pokušavaju da od nasilnika sa dokazanim krivičnim delima naprave žrtve. Najbolji primer sedi ovde, pred vama.

Dva od tri predstavnika opozicije iz naše delegacije organizovala su nasilje, tukla protivnike, moje kolege, napala policiju, hvalila se time na društvenim mrežama, a danas se predstavljaju kao žrtve.

To je apsurd!

Da li bi takvi ljudi, u vašim zemljama, uživali slobodu, sedeli u parlamentima ili bili članovi ove institucije?

Predsednik Vučić je sve pozivao na dijalog, više puta, ali su oni odbili.

Zašto?

Zato što ne žele mir i dijalog. Oni žele samo nasilje i haos.

Optužujete Srbiju za policijsku brutalnost, a ipak nijedan od tih huligana nije brutalno pretučen, teško povređen, i samo je mali broj njih danas u zatvoru.

Ali to za vas nije važno. Vi nastavljate da ponavljate neistine, samo zato što ne možete da podnesete nezavisnu politiku Aleksandra Vučića.

Pitam vas: zašto je prihvatljivo da vaša policija bije ljude, koristi pse i vodene topove protiv onih koji mirno šetaju, dok se srpska policija osuđuje čak i kada se brani od kamenja, drvenih palica, baklji i pokušaja da ih žive spale?

Građanskog rata u Srbiji neće biti, ma koliko to neki želeli.

A kada vidim ko podržava nasilje u mojoj zemlji, osećam samo ponos.

Jer, da sam na istoj strani sa onima koji Kosovo zovu „nezavisnim“ i za sve krive Srbiju — tek onda bih bio zabrinut.

Drage kolege, na kraju, da budem sasvim iskren, reči izgovorene ovde ne pogađaju me mnogo.

Jer većina vas nikada nije bila u Srbiji i ne sledi činjenice, već unapred zadatu agendu.

Ono što je meni važno jeste šta misle i šta žele građani Srbije.

A oni žele politiku Aleksandra Vučića: jaku, nezavisnu, suverenu Srbiju, u kojoj odluke donosi narod, kroz dijalog, a ne strane sile ili nasilni ekstremisti sa ulice.

Rasprava o Srbiji prekinuta ranije

Inače, rasprava o Srbiji u Savetu Evrope trebalo je da traje do 11 sati, međutim, predsedavajući ju je prekinuo već u 10.40 časova.

E, toliko je interesovanje danas za blokadere siledžije u evropskim institucijama.