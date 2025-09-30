TADIĆ "STRUČNJAK" Prodao NIS, a sad deli lekcije (VIDEO)

BIVŠI predsednik Srbije Boris Tadić, jedan od glavnoodgovornih za prodaju NIS-a, na skandalozan način je komentarisao američke sankcije toj kompaniji.

Foto: Printskrin

Naime, on je našao za shodno da aktuelnu vlast lidera naše zemlje Aleksandra Vučića optuži da je kriva za novonastalu situaciju, zaboravljajući da je lično on doveo Srbiju na ivicu ambisa. Da nije tužno, bilo bi smešno!

Tadić je gostovao na televiziji Nova S i svoj nastup iskoristio da još jednom pljune na sopstvenu zemlju.

- Pa to jeste jako loša vest. To znači da imamo jako veliki problem u snabdevanja građana benzinom. I dalje ne mogu da verujem da naša država to nije suspendovala - rekao je Tadić odgovarajući na pitanje tajkunske novinarke kako komentariše vest da će od 8. i 9. oktobra biti uvedene sankcije NIS-u.

Prema njegovim rečima, moglo je da se ispregovara sa Amerikancima da se to suspenduje.

- Bilo je mnogo načina da se to reši, eventualnom supstitucijom partnera, ma bilo je hiljadu načina. Tako da je meni neshvatljivo da smo mi imali takvu lenjost naše administracije kada je u pitanju Naftna industrija Srbije - rekao je Tadić.

A pogledajte u snimku kako je izgledala prodaja NIS-a Rusima, ko je iza nje stajao i kako je Tadić "pronašao hiljadu načina da u vreme svog predsednikovanja reši problem".

Pogledajte video: