"ZLOUPOTREBA DECE U POLITIČKE SVRHE": Radomirović o spornoj emisiji na Radio televiziji Srbije
VLADIMIR Radomirović, glavni odgovorni urednik portala Pištajka, osvrnuvši se na emisiju na RTS u kojoj je jedan dečak govorio o studentskim protestima u Srbiji, rekao je za Euronjuz Srbija da je u pitanju "zloupotreba maloletnika":
- To je po zakonu zabranjeno, takva zloupotreba maloletnika. I mene zaista zaprepašćuje da je to prošlo kroz ovaj, ne znam koliko uredničkih ruku na RTS-u i da niko nije rekao da to ne treba da se emituje. A druga stvar jeste ovo što ste primetili da iz kuće ide mnogo toga i kad govorimo o najavama vruće jeseni političke, bilo je najava da će ponovo biti štrajkova u školama. Vidimo da se to nije desilo - rekao je on.
Dodao je i da su prosvetari dobili povećanje plata, te da kako smatra, je verovatno to dosta "smirilo ovu situaciju".
- Ali imali smo zaista prošle godine i početkom ove godine tu čudnu situaciju da su nastavnici, pa čak i neki vaspitači u vrtićima zloupotrebljavali decu u političke svrhe i da smo imali i do danas imamo roditelje koji smatraju da oni treba da upravljaju školama, a da država dugo ništa nije radila da se to zaustavi. Već smo doveli do toga da zaista se ne zna šta će deca u školi učiti, kako će učiti i ko je odgovoran za stanje u školama - zaključio je Radomirović.
