EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 18:12

EMOTIVAN video zabeležen je danas u Pirotu prilikom okupljanja građana protiv blokada.

Naime, na snimku zabeleženom na ulicama ovog grada mogu se videti baka i deka koji su izašli da pozdrave građane koji šetaju protiv blokada. 

Pogledajte ovaj prizor: 

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

