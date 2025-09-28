EMOTIVAN VIDEO IZ PIROTA: Baka i deka pozdravljaju slobodne građane koji šetaju protiv blokada (VIDEO)

EMOTIVAN video zabeležen je danas u Pirotu prilikom okupljanja građana protiv blokada.

Foto: Printscreen

Naime, na snimku zabeleženom na ulicama ovog grada mogu se videti baka i deka koji su izašli da pozdrave građane koji šetaju protiv blokada.

Pogledajte ovaj prizor:

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

