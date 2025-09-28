GOSPOĐA NE KRIJE ODUŠEVLJENJE! Podrška građanima koji šetaju protiv nasilja i blokada u Kotežu (VIDEO)

DIRLjIVA scena zabeležena je danas na Kotežu prilikom šetnje slobodnih građana protiv blokada.

Foto: Novosti

Naime, dok su slobodni građani šetali jedna gospođa izašla je na terasu svog doma, kako bi ih pozdravila sa tri podignuta prsta.

Zbog svog gesta ona je od okupljenih građana dobila srpsku trobojku, što je jako obradovalo.

Pogledajte kako je ova susret izgledao:

Podsetimo, širom Srbije večeras se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta.

Sve detalje okupljanja širom naše zemlje pratite u blogu uživo KLIKOM OVDE!