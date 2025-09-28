TOTALNA HISTERIJA BLOKADERA: Slave sramnu zloupotrebu dece na RTS-u (FOTO)
NA RTS-u su na sraman način, u emisiji "Važne stvari", korišćena deca na neprimeren način, ali tu nije kraj. Bolesni korisnici društvene mreže "Iks" dele pozitivne objave na ovaj jeziv čin RTS-a.
Kako se može videti u snimku koji je isečak emisije za decu "Važne stvari", oni su iskoristili decu za slanje političkih poruka i brže bolje dobili podršku svojih blokadera u vidu sledećih komentara:
- Studenti se bore za pravdu i za našu budućnost - glasi objava korisnika pomenute mreže.
Pokret Kreni-Promeni Save Manojlovića reagovao je na Iksu: - Velika deca za male ljude. Pumpa se na RTS-u.
- Mali genijalaci drže lekcije narodu. Puno možemo da naučimo od njih, samo treba da ih (sa)slušamo - glasi sledeći komentar.
- Neki novi klinci... - navodi još jedan blokader na Iks-u.
- Srbija će opet biti država, predivna država - glasi još jedan komentar.
Podsetimo, na naizgled suptilan način tokom emisije razgovaraju sa jednim dečakom o blokadama, time šaljući poruke svojim ciljnim grupama.
Nije zgoreg samo da podsetimo da je ovo RTS koji svi plaćamo. Jasno je kao dan da je ovo ono što nam uništava i školstvo i mlade i medije.
Preporučujemo
RTS POLITIČKI ZLOUPOTREBLjAVA DECU: Skandal neviđenih razmera
27. 09. 2025. u 21:55
VELIKA MIRNA ŠETNjA! U nedelju, 28. septembra, širom Srbije za jedinstvo i mir
26. 09. 2025. u 08:28
SAD I ZVANIČNO GAZE POLICAJCE: Vozilo N1 udarilo policajca na motoru kod RTS-a (FOTO/VIDEO)
18. 09. 2025. u 19:13 >> 20:08
"POGLEDAJ SINE OVE LEPOTE, SLUŠAJ ZVONA KAKO BRUJE..." Vasić podelio emotivnu sliku sa krštenja sina u Gračanici - "Ostvario Bog mi san..."
GLUMAC Milan Vasić juče je u manastiru Gračanica krstio sina Despota.
28. 09. 2025. u 12:35
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)