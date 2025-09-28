Politika

TOTALNA HISTERIJA BLOKADERA: Slave sramnu zloupotrebu dece na RTS-u (FOTO)

В.Н.

28. 09. 2025. u 08:24

NA RTS-u su na sraman način, u emisiji "Važne stvari", korišćena deca na neprimeren način, ali tu nije kraj. Bolesni korisnici društvene mreže "Iks" dele pozitivne objave na ovaj jeziv čin RTS-a.

ТОТАЛНА ХИСТЕРИЈА БЛОКАДЕРА: Славе срамну злоупотребу деце на РТС-у (ФОТО)

Foto: Printscreen/RTS

Kako se može videti u snimku koji je isečak emisije za decu "Važne stvari", oni su iskoristili decu za slanje političkih poruka i brže bolje dobili podršku svojih blokadera u vidu sledećih komentara:

- Studenti se bore za pravdu i za našu budućnost - glasi objava korisnika pomenute mreže.

Foto: Printscreen/RTS

Pokret Kreni-Promeni Save Manojlovića reagovao je na Iksu: - Velika deca za male ljude. Pumpa se na RTS-u.

Foto: Printscreen/RTS

- Mali genijalaci drže lekcije narodu. Puno možemo da naučimo od njih, samo treba da ih (sa)slušamo - glasi sledeći komentar.

Foto: Printscreen/RTS

- Neki novi klinci... - navodi još jedan blokader na Iks-u.

Foto: Printscreen/RTS

- Srbija će opet biti država, predivna država - glasi još jedan komentar.

Foto: Printscreen/RTS

Podsetimo, na naizgled suptilan način tokom emisije razgovaraju sa jednim dečakom o blokadama, time šaljući poruke svojim ciljnim grupama.

Nije zgoreg samo da podsetimo da je ovo RTS koji svi plaćamo. Jasno je kao dan da je ovo ono što nam uništava i školstvo i mlade i medije.
 

Fudbal
