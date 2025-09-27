BLOKADERI IZ ZLF NASTAVLJAJU DA UDARAJU PO BLOKADERIMA SA FAKULTETA: Sada je vreme da definišete odnos prema opoziciji

NASTAVLjA se opšti rat između blokadera i Zeleno-levog fronta, a kopredsednica ZLF Biljana Đorđević sada poziva blokadere sa fakulteta da definišu odnos prema opozicionim akterima.

Foto: Printskrin Iks/@nedavimobgd

Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Đorđević javno isprozivala blokadere sa fakulteta, insistirajući na njihovo bavljenje politikom.

- Činjenica je da su se ograđivali od politike, ali su izabrali da se bave politikom. Ja sam rekla nešto što je činjenica, da postoji ta koordinacija, za to bi se znalo. Insistira se, neki ljudi traže od studenata da objave svoju listu, ja to ne bih tražila, ali je problem sa kim vi razgovarate i s kim se koordinišete. U njihovoj strukturi nema predstavnika, nema jedne adrese kojoj pišete - rekla je ona tada.

Ona je istakla, gostujući na Insajder TV, da bez koordinacije unutar antirežimskog fronta, oni nisu u dobroj poziciji.

A onda je besramno ponovo pozvala na kako kaže "mirnu" smenu vlasti a svi smo videli kakav haos mesecima blokaderi prave po Srbiji.

Podsetimo, tenzije između blokadera i opozicije su nikad veće.