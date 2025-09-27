BLOKADERI IZ ZLF NASTAVLJAJU DA UDARAJU PO BLOKADERIMA SA FAKULTETA: Sada je vreme da definišete odnos prema opoziciji
NASTAVLjA se opšti rat između blokadera i Zeleno-levog fronta, a kopredsednica ZLF Biljana Đorđević sada poziva blokadere sa fakulteta da definišu odnos prema opozicionim akterima.
Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon što je Đorđević javno isprozivala blokadere sa fakulteta, insistirajući na njihovo bavljenje politikom.
- Činjenica je da su se ograđivali od politike, ali su izabrali da se bave politikom. Ja sam rekla nešto što je činjenica, da postoji ta koordinacija, za to bi se znalo. Insistira se, neki ljudi traže od studenata da objave svoju listu, ja to ne bih tražila, ali je problem sa kim vi razgovarate i s kim se koordinišete. U njihovoj strukturi nema predstavnika, nema jedne adrese kojoj pišete - rekla je ona tada.
Ona je istakla, gostujući na Insajder TV, da bez koordinacije unutar antirežimskog fronta, oni nisu u dobroj poziciji.
A onda je besramno ponovo pozvala na kako kaže "mirnu" smenu vlasti a svi smo videli kakav haos mesecima blokaderi prave po Srbiji.
Podsetimo, tenzije između blokadera i opozicije su nikad veće.
Preporučujemo
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
Komentari (0)