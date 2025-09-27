Politika

BLOKADER SEPARATISTA TRAŽI UPAD VOJSKE U NIS: Iste one vojske koju je do juče pljuvao, kao i svi blokaderi (FOTO)

В.Н.

27. 09. 2025. u 11:33

LIDER LSV i jedan od organizatora blokada Aleksandar Olenik izjavio je da LSV traži "hitnu nacionalizaciju i angažovanje srpske vojske za preuzimanje NIS"

БЛОКАДЕР СЕПАРАТИСТА ТРАЖИ УПАД ВОЈСКЕ У НИС: Исте оне војске коју је до јуче пљувао, као и сви блокадери (ФОТО)

Foto: Printscreen

Tim povodom, on se oglasio putem društvene mreže X:

Foto: Printskrin

- LSV traži hitnu nacionalizaciju i angažovanje vojske za preuzimanje NIS. Ovo nije pitanje politike, već opstanka. Gorivo ne sme biti oružje protiv Srbije. Srbija mora ponovo da upravlja svojom energijom. Odgovorni za poklanjanje NIS Rusima moraju biti kažnjeni na izborima - stoji u objavi Olenika.

