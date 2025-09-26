VUČIĆ NA NJUZMAKSU: Srbija dobro mesto za susret Trampa i Putina

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija dobro mesto za susret predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina, jer je, sa jedne strane, Tramp najpopularniji u Srbiji, dok sa druge strane Srbi, kao slovenski narod, imaju dobre odnose i sa Rusijom i Ukrajinom.

Foto: Printksrin

Vučić je u intervjuu za Njuzmaks, na pitanje da li i dalje stoji poziv da Srbija bude domaćin sastanka Trampa i Putina i da li misli da će se to dogoditi, rekao da je prvi put zvanično taj poziv ponudio iz Ujedinjenih nacija.

- Postoje zemlje koje su ponudile svoje gostoprimstvo od trenutka kada je izbio sukob u Ukrajini. Ja sam po prvi put to učinio zvanično ovde, u Ujedinjenim nacijama. Jer je Srbija zemlja gde je predsednik Tramp najpopularniji, mi kao Sloveni imamo bratske odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom, tako da mislimo da je to vrlo dobro mesto i poznati smo kao nacija po svom gostoprimstvu - istakao je Vučić.

Ukazao je da je važno da se uvek sluša druga stana i da je to prvo pravilo demokratije. Vučić je podsetio da je i pre nego što je Tramp izabran za predsednika SAD bio za njega.

- Govorio sam pre nego što je izabran u vašem studiju da sam itekako za njegov izbor, za razliku od drugih koji su bili na drugoj strani, a sada mu laskaju po čitavom svetu. Ja sam to zaista mislio i mogli ste to osetiti, jer se osećanja ljudi mogu videti. To je iskreno osećanje srpskog naroda - rekao je Vučić.

Dodao je da danas niko ne sluša i ne želi da čuje drugu stranu.

- Imamo naše istine i to je to i ne želimo da čujemo drugu stranu, želimo da ta druga strana umre. I ovo govorim zbog toga što, nakon Čarlija Kirka koji je ubijen na najstrašniji način, zapitate se zašto je on ubijen? I 99 odsto Srbije nikada nije čulo za njega, ali postoji procenat koji zna sve o njemu. I nakon što je umro, postao je najpopularniji u štampi u mojoj zemlji. Zbog čega? Zbog toga što je ubijen zbog svojih ideja, zbog svojih uverenja, zbog toga što je verovao u nešto - naveo je predsednik Srbije.

Dodao je da su, međutim, sa druge strane, čak i nakon njegove smrti neki pokušavali ponovo da ga upucaju i govorili sve najgore o njemu.

- Ovde se radi o manirima i pristojnosti koji ne postoje u današnjem svetu. Čak i ako mislite sve najgore o nekome, treba da budete pristojni i pognete glavu kada ta osoba umre, a zatim možete da nastavite sa svojim idejama. Ali ne, čak i najniži nivo pristojnosti ne postoji u današnjem svetu i to govori o strašno teškim razgovorima i strašno teškim podelama koje postoje. I ovo je nešto što ubija društvo širom sveta, više nego i vidljivi ratovi među poznatim akterima - rekao je Vučić.

Govoreći o ponašanju lidera u UN i njihovim nastupima, Vučić je naveo da su svi govorili svojim publikama, u skladu sa željama svojih PR struktura, kako da prodaju više lajkova na Instagramu, na platformi X, u drugim medijima, a da nije bilo strateškog pristupa.

- I ja sam morao da objasnim nekim ljudima zašto sam se sastajao sa Benjaminom Netanjahuom. Želeo sam da se sastanem sa tim čovekom, iako to niko ne želi da razume. Nadam se da ćemo to moći da prevaziđemo u budućnosti i zato nam je potreban predsednik Tramp - rekao je Vučić.