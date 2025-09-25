Politika

"AJ SAMO STANITE!" Vučić o licemerju zvaničnika - U tvojoj zemlji sam gledao u jednom danu dana više intervencija nego u mojoj za 300 dana!

25. 09. 2025. u 19:46

OBRAĆAJUĆI se novinarima iz Njujorka nakon niza važnih sastanaka koje je danas imao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić spomenuo je licemerje zvaničnika koji ga pitaju o navodnoj prekomernoj upotrebi sile na blokaderskim nasilnim skupovima u našoj zemlji.

Foto: Printskrin

- Imao sam pitanja od nekih ljudi, ne od evropskih zvaničnika. Kažu - a šta mislite o prekomernoj upotrebi sile. Aj samo stanite, u tvojoj zemlji sam gledao jednom danu dana više intervencija nego u mojoj za 300 dana. I završio sam tako razgovor na tu temu. Šta radite, to je rezultat lažnih vesti koje se emituju preko razčičitih platformi u našoj zemlji - rekao je predsednik Vučić. 

