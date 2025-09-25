"AJ SAMO STANITE!" Vučić o licemerju zvaničnika - U tvojoj zemlji sam gledao u jednom danu dana više intervencija nego u mojoj za 300 dana!
OBRAĆAJUĆI se novinarima iz Njujorka nakon niza važnih sastanaka koje je danas imao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić spomenuo je licemerje zvaničnika koji ga pitaju o navodnoj prekomernoj upotrebi sile na blokaderskim nasilnim skupovima u našoj zemlji.
- Imao sam pitanja od nekih ljudi, ne od evropskih zvaničnika. Kažu - a šta mislite o prekomernoj upotrebi sile. Aj samo stanite, u tvojoj zemlji sam gledao jednom danu dana više intervencija nego u mojoj za 300 dana. I završio sam tako razgovor na tu temu. Šta radite, to je rezultat lažnih vesti koje se emituju preko razčičitih platformi u našoj zemlji - rekao je predsednik Vučić.
Sve detalje ljegovog obraćanja iz Njujorka čitajte u našem blogu KLIKOM OVDE!
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VUČIĆ O SASTANCIMA U NjUJORKU: Mnogo važnih razgovora sa brojnim svetskim čelnicima
25. 09. 2025. u 19:26
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)