"ČEKA NAS TEŠKO VREME I ZIMA, OD 1. OKTOBRA SANKCIJE NIS-U" Vučić iz NJujorka: Gledaću da izvučem Srbiju bez povrede na glavi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon brojnih sastanaka sa svetskim zvaničnicima koje je danas imao u Njujorku.

Foto: Printscreen

O brojnim sastancima

- Imali smo juče i danas mnogo važnih razgovora sa brojnim svetskim čelnicima. Od trenutka kada je završen nastup na GS UN imao sam dvosatni razgovor sa predsednikom Evropskog saveta Koštom, sa nemačkim ministrom spoljnih poslova, od jutros sa Generalnim sekretarom UN Guterešom, predsednikom Konga, sa Kajom Kalas rekao bih dug i ozbiljan razgovor. Sa potpredsednikom vlade VB Dejvidom Lanijem, imaćemo posle podne i sa Netanjahuom i mnoge druge razgovore sa ljudima iz tzv. nesvrstanih zemalja. U svim ovim razgovorima potvrdili smo našu privrženost evropskom putu, ubrzanju i nastavku reformi, razgovarali na demokratski način o nekim nesuglasicama, ali nedvosmisleno potvrdili želju Srbije da ubrza svoj evropski put i razgovarali šta je potrebno da se uradi da naša međusobna komunikacija bude bolja i unutar naše zemlje.

Foto: Printscreen

- Ponovio sam našu inicijativu, a to je dijalog i razgovor u Srbiji i verujem da su svi dobro razumeli tu poruku. Razgovarali smo o situaciji u BiH i onome što se tiče Republike Srpske, o situaciji na KiM sa svima, ukazao sam na tešku poziciju srpskog naroda i šta im se događa od kada je Kurti preuzeo vlast. Govorio sam o politici Srbije, politici mira i stabilnosti, budućnosti, o EKSPU. Imali smo dosta pravih bilateralnih susreta, mislim da smo dobar posao uradili za građane Srbije.

O sankcijama NIS-u

- Amerikanci su produžili neuvođenje sankcija još samo 4 dana, do 1. oktobra. 1. oktobra ćemo imati uvedene sankcije, naravno da smo mi tu kolateralna šteta. Cenu ćemo visoko platiti mi, da bude jasno svima. Trudićemo se da budemo korektni prema svima, a platićemo visoku cenu. Rusi će da kažu da imaju rezerve za mesec i dva, a da su finansijske transakcije zabranjene, biće problema sa isplatama plata. Ali da sačekamo, možda se neko čudo desi do 1. oktobra. Hteli su da ukažu poštovanje, ali čeka nas teško vreme i teška zima.

"Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima"

- Daćemo sve od sebe da građani imaju toplu zimu u svojim domovima, da ne brinu za snabdevanje. Sve ostalo biće mnogo teže, sve nam se dodatno komplikuje, pravi nam političke i ekonomske probleme. Borićemo se, razgovarati, nit luk jeli nit mirisali, a platićemo najvišu cenu.

Foto: Printscreen

- Kako da napravite plan da glavom probijete zid? Levim ćoškom ili desnim? Svejedno. Glava će vam biti razbijena. Trudimo se da pronađemo neki drugi put, a da to ne bude udarac u zid. Da li ga vidimo u ovom trenutku? Ne. Već 8–9 meseci se svakoga dana bavim time 24 sata, još ga nisam pronašao. Siguran sam da će mi pametnije glave od mene pomoći u pronalaženju tog plana i tog rešenja, jer šta god mi predložili ruska strana ne želi da prihvati, Amerikancima šta god predložili da ne uvedu sankcije, oni ih uvode. A mi smo mali, nema baš smisla da im postavljamo uslove.

Govoreći oko tarifa, Vučić kaže da je to duži proces.

- Ali mogu da vidim sunčane zrake na kraju tunela, uprkos komplikovanim procedurama koje mi nismo napravili.

"Molim sve ljude da mi pomognu u pronalaženju rešenja, ja ga trenutno ne vidim"

- A za NIS, ušao sam u tunel, ne vidim ni tračak svetla. Molim sve ljude da mi pomognu u pronalaženju rešenja, ja ga trenutno ne vidim. Otvoreno to priznajem, a za to se spremam 9 meseci. Ponudio sam desetine rešenja, nijednoj strani to nije bilo prihvatljivo.

- Sa svima smo razgovarali oko KiM. I sa Kajom Kalas, rekao bih, i na najvažnijoj večeri sinoć koju sam imao. Bila mi je velika čast sa Antoniom Koštom da razgovaram, razgovarao sam o KiM, odnosu Srbije prema EU i o svemu drugom, o tome u šta ja verujem i koje su moje ideje – rekao je Vučić.

"Gledaću da izvučem Srbiju bez oštećenja na glavi"

- Biće zanimljiva zima, a tražićemo da ne bude svuda dupli zid i blokada, da nađemo neku oštećenu i stariju ciglu, makar nam glava pretrpela teže povrede, a biće mnogo teže. Gledaću da izvučem Srbiju bez oštećenja na glavi.

Foto: Printscreen

- Imao sam pitanja od nekih ljudi, ne od evropskih zvaničnika. Kažu: „A šta mislite o prekomernoj upotrebi sile?“ Aj samo stanite, u vašoj zemlji sam gledao u jednom danu više intervencija nego u mojoj za 300 dana. I završio sam tako razgovor na tu temu. Šta radite, to je rezultat lažnih vesti koje se emituju preko različitih platformi u našoj zemlji.

- Bar 10 susreta mojih nismo objavili, a neko mora da se spremi za to. Ja ne mogu da se pojavim kao neki i samo da kažem „mrzim Aleksandra Vučića“. Ja moram da se bavim time da li će naš narod za 5 godina imati struje ili neće, a ne da se pojavim i kažem da mrzim nekoga. Zbog toga sam nervozniji i ne mogu da ne reagujem na to, ali to je sve ljudski. U poslednjim mesecima imao sam susrete sa najmoćnijim ljudima sveta.

Istakao je da je samo Srbija imala bilateralu sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom.

- To nisu male stvari, na tome se radi. Borimo se, mala smo zemlja, mali broj ljudi. 10 ljudi u komisiji koji rade taj posao. Nemamo mi 180 ljudi kao jedna zemlja koja nije mnogo veća od nas. Ljudi misle trepneš i rešeno. Molim sve građane Srbije, pošto sam siguran da ima mudrijih i da neko sa strane može da vidi bolje, da nam pomognu.

O političkim protivnicima

- Nisam reagovao na to šta kažu politički protivnici, jer nisam ni video. Kratko, ali glupo, kao i obično.

- Ne mislim da je bitno ko će da vodi, nego kako. A oni kriju ko će i kako da ovde, a posvađaće se oni još sto puta. Znaju da nikad neće biti Vučić, jer morate mnogo da radite, da se borite, da učite. Nemam snage i energije da im odgovaram i da se njima bavim, imam prečih problema.

- I onda popodne nazad za Beograd, stići ćemo u subotu, taman u nedelju da odem na skupove pristojne Srbije i pružim podršku tim dobrim ljudima. Ne znam ni gde se održavaju, nisam imao vremena da se time bavim.