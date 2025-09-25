"UVEK DOBAR I OTVOREN RAZGOVOR" Vučić sa Guterešom o Kosovu i Metohiji, regionalnim pitanjima i brojnim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antoniom Guterešom u sedištu UN.

Foto: Tanjug

Tom prilikom, predsednik Vučić upisao se u knjigu počasnih gostiju.

- Uvek dobar i otvoren razgovor sa @antonioguterres @UnitedNations sa kojim sam razmenio mišljenja o najvažnijim globalnim temama i ključnim pitanjima budućnosti sveta koji ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Razgovarali smo i o Kosovu i Metohiji, našim regionalnim prilikama i mogućim koracima u cilju prevazilaženja izazova.

- Tokom razgovora sam istakao da sam sa posebnom pažnjom slušao njegovo uvodno obraćanje, kao i glavne poruke liderima današnjice o kojima svi treba da razmislimo.

- Posebno smo razmotrili pitanje mesta i uloge Ujedinjenih nacija u svetu brzih i neretko kompleksnih promena, čiji uticaj prevazilazi lokalni i regionalni značaj. U tom smislu, naglasio sam da je ozbiljna, razborita, odgovorna i racionalna politika, kao i vraćanje u okvire principa Povelje UN, jedini pravi put za pravedniji i bezbedniji svet.

- Na tom putu, Srbija će, kao zemlja osnivač UN, uvek dati čvrstu podršku nastojanjima da se na globalnu scenu vrate ona načela na kojima treba da počivaju međunarodni odnosi po meri svih aktera, na način na koji to dosledno radi naša zemlja, bez obzira na okolnosti, prepreke i izazove - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.