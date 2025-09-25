DIPLOMATIJA TZV. KOSOVA MRTVA: Arifi - Srbija pokrila sve važne tačke na Generalnoj skupštini UN
POLITIČKI analitičar Avni Arifi oštro je kritikovao predsednicu Kosova Vjosu Osmani zbog niza sastanaka tokom posete Njujorku, navodeći da nije održala nijedan važan bilateralni susret sa liderima zemalja koje bi mogle da priznaju takozvano Kosovo.
Ističe da je Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, iskoristila priliku i pokrila sve važne tačke na Generalnoj skupštini UN, dok je Kosovo ostalo bez značajnog diplomatskog prisustva.
(Kosovo onlajn)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VUČIĆ NASTAVLjA RAZGOVORE U NjUJORKU: Danas sa Guterešom i Kalas
25. 09. 2025. u 16:26
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)