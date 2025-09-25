Politika

DIPLOMATIJA TZV. KOSOVA MRTVA: Arifi - Srbija pokrila sve važne tačke na Generalnoj skupštini UN

В.Н.

25. 09. 2025. u 16:45

POLITIČKI analitičar Avni Arifi oštro je kritikovao predsednicu Kosova Vjosu Osmani zbog niza sastanaka tokom posete Njujorku, navodeći da nije održala nijedan važan bilateralni susret sa liderima zemalja koje bi mogle da priznaju takozvano Kosovo.

ДИПЛОМАТИЈА ТЗВ. КОСОВА МРТВА: Арифи - Србија покрила све важне тачке на Генералној скупштини УН

Foto: Profimedia

Ističe da je Srbija, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, iskoristila priliku i pokrila sve važne tačke na Generalnoj skupštini UN, dok je Kosovo ostalo bez značajnog diplomatskog prisustva.

(Kosovo onlajn)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 2

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LOPANDIĆ KAŽE DA VUČIĆEV POZIV NA DIJALOG NIKO NE TRETIRA OZBILJNO: Zato su mnogo ozbiljniji ljudi iz EU to shvatili itekako ozbiljno
Politika

0 8

LOPANDIĆ KAŽE DA VUČIĆEV POZIV NA DIJALOG NIKO NE TRETIRA OZBILJNO: Zato su mnogo ozbiljniji ljudi iz EU to shvatili itekako ozbiljno

POTPREDSEDNIK Srbija centra (SRCE) Duško Lopandić je, komentarišući govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sednici Generalne skupštine UN-a, a u kojem je, između ostalog, rekao da je čuo građane Srbije i da nudi dijalog, ocenio kako je to više upućeno međunarodnoj zajednici i dodao da sumnja da taj Vučićev poziv bilo ko u našoj zemlji tretira ozbiljno.

25. 09. 2025. u 16:27

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro