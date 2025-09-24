VUČIĆ SA PREDSEDNIKOM GRUZIJE: Predsednik se sastao sa Mihailom Kavelašvilijem

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem u Njujorku, na marginama 80. po redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Predviđeno je da se Vučić kasnije sastane i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Najavio je i sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom, na kojem bi se raspravljalo o američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost.

Vučić će se sastati i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom na večeri.

Prethodno, Vučić se sastao sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom.

