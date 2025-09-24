Politika

PREDSEDNIK SRBIJE SA LIDEROM FINSKE: Vučić se sastao sa Stubom

Novosti online

24. 09. 2025. u 20:29

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom u Njujorku, na marginama 80. po redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ СА ЛИДЕРОМ ФИНСКЕ: Вучић се састао са Стубом

Foto: Printskrin

Planirano je da se Vučić kasnije danas sastane sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Najavio je i sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Beše tom i američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost.

Sastaće se i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom na večeri.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta