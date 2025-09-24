PREDSEDNIK SRBIJE SA LIDEROM FINSKE: Vučić se sastao sa Stubom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Finske Aleksanderom Stubom u Njujorku, na marginama 80. po redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Foto: Printskrin

Planirano je da se Vučić kasnije danas sastane sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, kao i sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alanom Berseom.

Najavio je i sastanak sa američkim ministrom finansija Skotom Beše tom i američkim carinama prema Srbiji i načinima da se pronađe neko rešenje za budućnost.

Sastaće se i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom na večeri.

(Tanjug)