VULIN U MOSKVI: Prisustvuje Međunarodnom forumu "Svetska atomska nedelja"
ALEKSANDAR Vulin od danas boravi u zvaničnoj poseti Moskvi gde će prisustvovati Međunarodnom forumu "Svetska atomska nedelja", na lični poziv generalnog direktora ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom, Alekseja Lihačova, povodom obeležavanja 80 godina od osnivanja Specijalnog komiteta za atomsku energiju u Ruskoj Federaciji.
Međunarodni forum "Svetska atomska nedelja" održava se u Moskvi od 25. do 28. septembra i okuplja brojne političke lidere i stručnjake za energetiku iz čitavog sveta
