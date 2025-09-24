"STVARA SE OSEĆAJ SIGURNOSTI" Učiteljica Jovana iz Prokuplja: Mere države su izuzetne i stvarno su od velikog značaja (VIDEO)
JOVANA Petrović, učiteljica iz Prokuplja, ističe da su nove mere, koje je država donela na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, od izuzetnog značaja za sve.
- Ostane nam neki novac, kao bukvalno ušteda, za razliku od prethodne kupovine koje smo imali. Život na selu nije lak. Ustaje se ujutru u pet, pola šest, radni dan se završava uveče u devet, deset sati. Naša kupovina nije svakodnevna, svakodnevna je hleb, ali neka veća kupovina se odnosi na dva puta mesečno - rekla je Jovana.
Pokazuje domaćinstvo i sve neophodno za višečlanu porodicu što sada može lakše da priušti, kao i dugačak spisak hrane na računu koji je umanjen zahvaljujući novim merama države.
- Pošto su te naše velike kupovine nisu svakodnevne kupovine. Ako je račun bio 10.000, sad je nama račun 8-8.500 dinara. Sa tom uštedom možemo deci da kupimo školski pribor, garderobu koju stalno oni prerastaju i menjaju. Stvara osećaj sigurnosti, pogotovo u septembru mesecu. Septembar mesec je za sve nas veliki udaran mesec, pogotovo zimnica, deca, škola, sprema se, ogrev. Te mere su izuzetne i stvarno su od velikog značaja za sve nas - ističe Jovana.
Snimak Jovane Petrović na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Sve što radimo, radimo zbog građana Srbije - poručuje Vučić.
