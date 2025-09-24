"STVARA SE OSEĆAJ SIGURNOSTI" Učiteljica Jovana iz Prokuplja: Mere države su izuzetne i stvarno su od velikog značaja (VIDEO)

JOVANA Petrović, učiteljica iz Prokuplja, ističe da su nove mere, koje je država donela na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića, od izuzetnog značaja za sve.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Ostane nam neki novac, kao bukvalno ušteda, za razliku od prethodne kupovine koje smo imali. Život na selu nije lak. Ustaje se ujutru u pet, pola šest, radni dan se završava uveče u devet, deset sati. Naša kupovina nije svakodnevna, svakodnevna je hleb, ali neka veća kupovina se odnosi na dva puta mesečno - rekla je Jovana.

Pokazuje domaćinstvo i sve neophodno za višečlanu porodicu što sada može lakše da priušti, kao i dugačak spisak hrane na računu koji je umanjen zahvaljujući novim merama države.

- Pošto su te naše velike kupovine nisu svakodnevne kupovine. Ako je račun bio 10.000, sad je nama račun 8-8.500 dinara. Sa tom uštedom možemo deci da kupimo školski pribor, garderobu koju stalno oni prerastaju i menjaju. Stvara osećaj sigurnosti, pogotovo u septembru mesecu. Septembar mesec je za sve nas veliki udaran mesec, pogotovo zimnica, deca, škola, sprema se, ogrev. Te mere su izuzetne i stvarno su od velikog značaja za sve nas - ističe Jovana.

Snimak Jovane Petrović na svom Instagram profilu podelio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Sve što radimo, radimo zbog građana Srbije - poručuje Vučić.