SINIŠA MALI POSETIO GRADILIŠTE EXPO: Ministar igrao fudbal sa radnicima (FOTO/VIDEO)
DANAS je ministar finansija Siniša Mali posetio gradilište projekta Expo, gde je proveo nekoliko sati u druženju sa radnicima angažovanim na ovom važnom infrastrukturnom objektu.
Tokom posete, Mali je pokazao ne samo interesovanje za tok radova, već i želju da se na neposredan način poveže sa ljudima koji svakodnevno ulažu trud i energiju u realizaciju projekta.
Jedan od zanimljivih i neformalnih momenata posete bio je fudbalski meč koji je ministar odigrao sa radnicima na improvizovanom terenu. Ovaj sportski susret izazvao je osmeh i podstakao pozitivnu atmosferu, što je dodatno ojačalo zajedništvo i timski duh među svim prisutnima.
Siniša Mali je istakao da su radnici „stvarni heroji“ koji svojim radom doprinose razvoju i napretku zemlje, naglašavajući koliko je važno da rukovodstvo bude blizu ljudi i razume njihove potrebe i svakodnevne izazove.
Ova poseta, osim što je bila prilika za neformalni razgovor i sportsko druženje, pokazala je koliko je važno da se veliki infrastrukturni projekti prate i podržavaju na svim nivoima, kako bi se osigurao kvalitetan i pravovremen završetak radova.
