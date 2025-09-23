Politika

OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Na kraju će Vučić morati da ih spašava od njih samih

В. Н.

23. 09. 2025. u 13:54

RAT između blokadera iz Zeleno levog fronta (ZLF) i blokadera sa fakulteta u punom je jeku.

ОПШТИ РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: На крају ће Вучић морати да их спашава од њих самих

Foto: Printskrin

Jutros su blokaderi iz ZLF udarili po blokaderima na fakultetima.

Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević izjavila je da se blokaderi ne odazivaju na njihov poziv da sarađuju. Ona tvrdi da su blokaderi odabrali da se bave politikom, a da se uporno ograđuju od nje. 

Sada im blokaderi sa fakulteta vraćaju. 

Na kraju će ih predsednik Aleksandar Vučić razdvajati da se ne pobiju i fizički.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

USTALASALI SE SRBOMRSCI (VIDEO)
Politika

0 2

USTALASALI SE SRBOMRSCI (VIDEO)

I DOK se zdravorazumni ljudi ponose Srbijom i cene svoje, postoje oni koji uporno vole da podbadaju, diskriminišu, bezuspešno ismevaju svoje ljude poput već dokazanih glasila N1 i Nove, koje mržnja stavlja na istu stranu sa neprijateljima Srbije.

23. 09. 2025. u 15:45

Politika
Tenis
Fudbal
VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko

VTB SUPERKUP U BEOGRADU Intervju - Sergej Kušćenko