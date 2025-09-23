OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Na kraju će Vučić morati da ih spašava od njih samih
RAT između blokadera iz Zeleno levog fronta (ZLF) i blokadera sa fakulteta u punom je jeku.
Jutros su blokaderi iz ZLF udarili po blokaderima na fakultetima.
Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević izjavila je da se blokaderi ne odazivaju na njihov poziv da sarađuju. Ona tvrdi da su blokaderi odabrali da se bave politikom, a da se uporno ograđuju od nje.
Sada im blokaderi sa fakulteta vraćaju.
Na kraju će ih predsednik Aleksandar Vučić razdvajati da se ne pobiju i fizički.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)