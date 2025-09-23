OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Na kraju će Vučić morati da ih spašava od njih samih

RAT između blokadera iz Zeleno levog fronta (ZLF) i blokadera sa fakulteta u punom je jeku.

Jutros su blokaderi iz ZLF udarili po blokaderima na fakultetima.

Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević izjavila je da se blokaderi ne odazivaju na njihov poziv da sarađuju. Ona tvrdi da su blokaderi odabrali da se bave politikom, a da se uporno ograđuju od nje.

Sada im blokaderi sa fakulteta vraćaju.

Na kraju će ih predsednik Aleksandar Vučić razdvajati da se ne pobiju i fizički.