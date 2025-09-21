Politika

"SRBIJA JE I JUČE POKAZALA SVOJU OZBILJNOST" Brnabić: Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj zemlje

В.Н.

21. 09. 2025. u 12:13

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić iznela je svoje mišljenje o aktuelnim događajima i podelila utiske sa vojne parade.

Foto: N.Skenderija

- Srbija je i juče pokazala svoju ozbiljnost i ogromnu odgovornost prema svojim građanima. Pokazali smo snagu jedinstva. Kapacitet da zaštitite svoju zemlju je jedan od osnovnih preduslova da zemlju gradite i razvijate. Aleksandar Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj Srbije, a koji su iz različitih razloga do 2012. godine bili u potpunosti razoreni. Mi danas imamo državu, a mnogi su se, do 2012. trudili da živimo u nekoj vrsti provizorijuma dok se Srbija sama ne ugasi. Danas, predsednik Vučić nastavlja sa radom. Imamo nove mere za građane, rešavamo probleme od ključne važnosti za ljude u Srbiji, a koje do sada nismo uspešno rešili. Već sutra je predsednik u Njujorku na Generalnoj skupštini UN. Dalje se bori za Srbiju. Šta god ko želi da zameri Aleksandru Vučiću, neumornu borbu za Srbiju, neprestani rad i nadljudsku posvećenost niko ne može da mu ospori. I hvala mu za svu borbu. Ta energija je od Srbije u samo 10 godina stvorila ono što u drugim zemljama generacije prave. Samo napred! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks. 

