"SRBIJA JE I JUČE POKAZALA SVOJU OZBILJNOST" Brnabić: Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj zemlje
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić iznela je svoje mišljenje o aktuelnim događajima i podelila utiske sa vojne parade.
- Srbija je i juče pokazala svoju ozbiljnost i ogromnu odgovornost prema svojim građanima. Pokazali smo snagu jedinstva. Kapacitet da zaštitite svoju zemlju je jedan od osnovnih preduslova da zemlju gradite i razvijate. Aleksandar Vučić je u 11 godina vođenja Srbije uspeo da postavi sve temelje za dalji razvoj Srbije, a koji su iz različitih razloga do 2012. godine bili u potpunosti razoreni. Mi danas imamo državu, a mnogi su se, do 2012. trudili da živimo u nekoj vrsti provizorijuma dok se Srbija sama ne ugasi. Danas, predsednik Vučić nastavlja sa radom. Imamo nove mere za građane, rešavamo probleme od ključne važnosti za ljude u Srbiji, a koje do sada nismo uspešno rešili. Već sutra je predsednik u Njujorku na Generalnoj skupštini UN. Dalje se bori za Srbiju. Šta god ko želi da zameri Aleksandru Vučiću, neumornu borbu za Srbiju, neprestani rad i nadljudsku posvećenost niko ne može da mu ospori. I hvala mu za svu borbu. Ta energija je od Srbije u samo 10 godina stvorila ono što u drugim zemljama generacije prave. Samo napred! - navodi se u objavi na društvenoj mreži Iks.
Preporučujemo
HRVAT PORUČIO: Za ovo što Srbija ima od naoružanja, mi smo vrtić!
21. 09. 2025. u 11:21
ARMIJA ZA PONOS: Princ iz Bahreina objavio moćan video sa vojne parade u Srbiji
20. 09. 2025. u 20:18
VELIČANSTVEN PRIZOR: Zastava od 300 metara razvijena na vojnoj paradi u Beogradu
20. 09. 2025. u 16:58
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)