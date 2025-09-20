TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić se obraća javnosti u nedelju povodom novih mera u korist građana Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se sutra javnosti povodom novih mera države u korist građana Srbije, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsednika Srbije.
Vučić će se javnosti obratiti u 10.00 časova, u Palati Srbija, navodi se u saopštenju.
