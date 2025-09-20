Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić se obraća javnosti u nedelju povodom novih mera u korist građana Srbije

В.Н.

20. 09. 2025. u 18:13

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se sutra javnosti povodom novih mera države u korist građana Srbije, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Foto: Novosti

Vučić će se javnosti obratiti u 10.00 časova, u Palati Srbija, navodi se u saopštenju.

