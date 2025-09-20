VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Mohamed bin Zajed na vojnoj paradi samo u našoj zemlji, iako je bio pozvan na parade i u Rusiji i Kini
PREDSEDNIK Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajeda Al Nahjana iako je bio pozvani i na paradu u Moskvu i na paradu u Kinu, odlučio je da prisustvuje samo paradi u Srbiji.
- To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu i podelio slike sa Muhamedom bin Zajedom.
Pored Bin Zajeda vojnoj paradi će prisustvovati i šeik Naser bin Hamad Al Kalif, najavio je predsednik Vučić.
Među zvanicama pristustvovaće brigadni general kineske vojske; ministri odbrane Kipra, Mađarske i Azerbejdžana; šef vazduhoplovstva Francuske i zamenik ministra odbrane Francuske; šef nacionalne garde Ohajo. Više o tome ČITAJTE KLIKOM OVDE!
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.
19. 09. 2025. u 15:33
