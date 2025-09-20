Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Mohamed bin Zajed na vojnoj paradi samo u našoj zemlji, iako je bio pozvan na parade i u Rusiji i Kini

В.Н.

20. 09. 2025. u 00:18

PREDSEDNIK Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajeda Al Nahjana iako je bio pozvani i na paradu u Moskvu i na paradu u Kinu, odlučio je da prisustvuje samo paradi u Srbiji.

Foto: Printskrin

- To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi - napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu i podelio slike sa Muhamedom bin Zajedom.

Pored Bin Zajeda vojnoj paradi će prisustvovati i šeik Naser bin Hamad Al Kalif, najavio je predsednik Vučić.

Među zvanicama pristustvovaće brigadni general kineske vojske; ministri odbrane Kipra, Mađarske i Azerbejdžana; šef vazduhoplovstva Francuske i zamenik ministra odbrane Francuske; šef nacionalne garde Ohajo. Više o tome ČITAJTE KLIKOM OVDE!

