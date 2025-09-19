Politika

KAKO SE FABRIKUJE LAŽ POD MASKOM GRAĐANSKIH PRAVA (VIDEO)

В.Н.

19. 09. 2025. u 19:23

Poslednjih dana svedoci smo neprekidnog širenja laži i manipulacija od strane blokadera i pojedinih medija, koji nastoje da javnost uvedu u zabludu o navodnoj prekomernoj upotrebi sile od strane pripadnika policije.

Foto: Printskrin

 Takvo ponašanje nije slučajno – cilj je stvaranje haosa, diskreditacija institucija i podsticanje nepoverenja u red i zakon, sve pod maskom „brane građanska prava“.

Prvobitno je opozicija mesec dana „pumpala“ laž o navodnom korišćenju zvučnog topa na protestu 15. marta. Ruski FSB je nakon sprovedene istrage razotkrio tu laž, navodeći u zaključku izveštaja da zvučnog topa nije bilo. Iako je utvrđeno da je reč o manipulaciji i prikupljanju jeftinih političkih poena, glasnogovornici ove neistine – Dragan Đilas, Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Miki Aleksić, Sava Manojlović i slični – nikada se nisu izvinili narodu Srbije.

Celu vest pogledajte na linku ispod. 

