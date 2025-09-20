ŠEŠELJ O ODBRANI SVIM SREDSTVIMA: Zašto bi se policajac izlagao riziku?
POLICIJA mora biti apsolutno zaštićena, a policajac uvek kažnjavan ako prekorači svoja ovlašćenja, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.
Šešelj smatra da, ako je policajac objektivno ugrožen, ima pravo da upotrebi sva sredstva da sebe odbrani.
- Možda napadač nije naoružan, ali možda zna neku borilačku veštinu. Zašto bi se policajac izlagao riziku? Kad neko nasrne na njega, on mora da se brani svim raspoloživim sredstvima i da to svi znaju. U Americi je tako - kaže predsednik SRS za Informer TV.
Preporučujemo
"BUDALA SE NAŠLA NA POLOŽAJU" Šešelj o Milatoviću: On je crnogorski ustaša
15. 09. 2025. u 00:01
ŠEŠELj O SRAMNOM POTEZU SLOVENIJE: Nekada su gori od Hrvata
14. 09. 2025. u 22:25
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)