ŠEŠELJ O ODBRANI SVIM SREDSTVIMA: Zašto bi se policajac izlagao riziku?

POLICIJA mora biti apsolutno zaštićena, a policajac uvek kažnjavan ako prekorači svoja ovlašćenja, kaže predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Šešelj smatra da, ako je policajac objektivno ugrožen, ima pravo da upotrebi sva sredstva da sebe odbrani.

- Možda napadač nije naoružan, ali možda zna neku borilačku veštinu. Zašto bi se policajac izlagao riziku? Kad neko nasrne na njega, on mora da se brani svim raspoloživim sredstvima i da to svi znaju. U Americi je tako - kaže predsednik SRS za Informer TV.