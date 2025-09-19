"I DALJE SAM SPREMAN ZA DIJALOG" Vučić: Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kaže da je spreman i dalje da sedne da razgovara, bez obzira na to što je "Hitler, šiptar i peder" i sve što su mu blokaderi uzvikivali na ulicama.

- Sada kada sam bio na Banjici, pristojni ljudi sa kojima sam šetao, a verujem da ima mnogo pristojnih ljudi i na drugoj strani, oni misle drugačije, ali ne žele nasilje jer su pristojni ljudi, nijednu ružnu reč nisu nikome uzviknuli. Nikoga nisu uvredili ni na jedan način. A kod njih su uvrede stalne, to je suština njihovih skupova. Ovaj jedan koji je ljut što sam mu rekao da je neobrazovan je vikao na vašoj bivšoj televiziji uživo "Vučiću pizdo..." I svi su se smejali, umirali su od smeha - kazao je tokom godtovanja na Blic TV.

Naglašava da nema problem da sučeljava argumente sa bilo kim niti da odgovori na bilo koje pitanje.

- Strašno nam je važno da imamo dijalog. Ja sam već uputio i ponudio to. Ali oni to neće, zato što oni meni ništa ne smeju da kažu. Šta da kažu kada ih pitam šta su ostavili od vojske, a šta danas imamo. Pa ja sam javno uputio poziv na debatu, neka dovedu i četvoro njih, a oni su rekli ne nećemo, to je cela javnost čula. Rekli su - ne nećemo! Tražili su izbore. Prvo tražili da ne bude izbora, sada kažu ode mi glava ako ih ne raspišem. Potpuno su kontradiktorni i baš ih briga! Dovedite ih četvoro da sučelimo argumente! Šta će da kažu kada ih pitam koliko su pruga izgradili, puteva... Bili su ministri i funkcioneri po 12 godina, pa ništa nisu uradili, od Jove Bakića, do Bože Prelevića. Izgradili nula kilometara pruge, ništili avio-kompaniju, uništili vojsku, izgradili 40 kilometara auto-puteva, naspram naših 600.. Sa čim će da izađu, osim sa mržnjom. Možete da mrzite jednog čoveka, zato što je uspešniji od vas, zato što vaše neznanje i nerad nisu bili potrebni da bi se nešto uradili, ali sa kojim argumentom da izađu na debatu. Znaju da nemaju nijedan ozbiljan argument, jasno im je to, a ne može u raspravu sa "Vučiću pederu", posebno ako je neko u stanju da odgovori i da se brani, naučili su sami sa sobom da pričaju i zato ne mogu i neće da se pojave. Ja sam to uradio pre mesec dana - rekao je Vučić, objašnjavajući da je on spreman na dijalog.