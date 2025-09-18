OGLASIO SE SINIŠA VUČINIĆ ZBOG IZJAVE O PAVLU CICVARIĆU: Istrgnuto je iz konteksta, izvinjavam se njemu i njegovoj porodici
SINIŠA Vučinić se oglasio javnim pismom nakon izjave da je moguće da će Pavle Cicvarić, blokader iz Užica, biti ubijen kako bi se dao novi žar protestima, ističući da su njegove reči istrgnute iz konteksta.
Objavu Siniše Vučinića prenosimo u celosti:
"U interesu istine i javnosti, želim da pojasnim da je moja izjava, u vezi sa Pavlom Cicvarićem, istrgnuta iz konteksta tokom jučerašnje emisije na TV Informer.
Naime, tom prilikom sam naveo kao primer šta bi moglo da se očekuje od blokadera u narednom periodu, usled očiglednog gubitka podrške građana.
Pavla Cicvarića sam naveo hipotetički, jer je poznat u javnosti.
Namera mi je bila da predvidim mogući scenario, a nikako da ga targetiram.
Želim, takođe, da uputim izvinjenje i njemu lično i njegovoj porodici, zbog uznemirenja koje su doživele usled ovakve izjave.
Činjenica je, međutim, da blokaderi gube podršku i da očajnički traže način da izvedu ljude na ulice, tj. da omasove proteste i nastave sa izazivanjem nasilja i haosa.
Još jednom ponavljam da je Pavle uzet samo kao primer i da to nije bila nikakva pretnja, a upućujem izvinjenje i javnosti Srbije zbog njegovog imenovanja", naveo je on.
