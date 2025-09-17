Politika

“NEPRIJATNE POJAVE” MEĐU BLOKADERIMA: Rat ne jenjava

Novosti online

17. 09. 2025. u 21:15

RAT među blokaderima ne jenjava.

“НЕПРИЈАТНЕ ПОЈАВЕ” МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА: Рат не јењава

Foto: N. Skenderija

Sada su odlučili da okrenu leđa svojim ideolozima Jovi Bakiću i glumcu Gagiju Jovanoviću. Za njih imaju jasnu poruku koju su istakli na društvenim mrežama izjavom da su postali “neprijatna pojava”. 

Naime, dok mentor blokadera, Jova Bakić, poziva na revoluciju i traži ministarsku fotelju, glumac Dragan Jovanović nastupa pevajući na blokadama. 

Da politički ekstremisti pucaju po šavovima svesni da im je propao plan obojene revolucije govori i činjenica da im je glavni finansijer, Nenad Milanović, okrenuo leđa nakon što im je saopštio da im više neće davati novac, što je javno izjavio i na mrežama, nakon čega je  navukao bes antisrpskih revolucionara. 

