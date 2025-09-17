“NEPRIJATNE POJAVE” MEĐU BLOKADERIMA: Rat ne jenjava
RAT među blokaderima ne jenjava.
Sada su odlučili da okrenu leđa svojim ideolozima Jovi Bakiću i glumcu Gagiju Jovanoviću. Za njih imaju jasnu poruku koju su istakli na društvenim mrežama izjavom da su postali “neprijatna pojava”.
Naime, dok mentor blokadera, Jova Bakić, poziva na revoluciju i traži ministarsku fotelju, glumac Dragan Jovanović nastupa pevajući na blokadama.
Da politički ekstremisti pucaju po šavovima svesni da im je propao plan obojene revolucije govori i činjenica da im je glavni finansijer, Nenad Milanović, okrenuo leđa nakon što im je saopštio da im više neće davati novac, što je javno izjavio i na mrežama, nakon čega je navukao bes antisrpskih revolucionara.
