“NEPRIJATNE POJAVE” MEĐU BLOKADERIMA: Rat ne jenjava

RAT među blokaderima ne jenjava.

Foto: N. Skenderija

Sada su odlučili da okrenu leđa svojim ideolozima Jovi Bakiću i glumcu Gagiju Jovanoviću. Za njih imaju jasnu poruku koju su istakli na društvenim mrežama izjavom da su postali “neprijatna pojava”.

Naime, dok mentor blokadera, Jova Bakić, poziva na revoluciju i traži ministarsku fotelju, glumac Dragan Jovanović nastupa pevajući na blokadama.

Da politički ekstremisti pucaju po šavovima svesni da im je propao plan obojene revolucije govori i činjenica da im je glavni finansijer, Nenad Milanović, okrenuo leđa nakon što im je saopštio da im više neće davati novac, što je javno izjavio i na mrežama, nakon čega je navukao bes antisrpskih revolucionara.