Politika

ŠEŠELJ O ZAPADNOJ EVROPI: Neka Afrikanci, Arapi, Turci, Pakistanci preplave sve države koje su nas bombardovale

Novosti online

17. 09. 2025. u 16:20

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da bi najviše voleo da Afrikanci, Arapi, Turci, Pakistanci prosto preplave Zapadnu Evropu.

ШЕШЕЉ О ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ: Нека Африканци, Арапи, Турци, Пакистанци преплаве све државе које су нас бомбардовале

Foto: Pink

- I Francusku i Nemačku... Sve države koje su nas bombardovale - kazao je Šešelj.

Podsetio je na svoje reči da bi se Hitlerova duša radovala, ako postoji u nekom paklenom budžaku, kad bi saznala da danas mlade Nemce prave Afrinanci, Arapi, Turci i Pakistanci.

- Bio je toliki rasista... Sigurno bi ga to radovalo - kazao je Šešelj ironično za Informer TV.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SKANDAL: Pod maskom zakona, Lepotić, Novosel i Ćeranić gone sve koji smetaju nalogodavcima iza obojenih scenarija!
Politika

0 1

SKANDAL: Pod maskom zakona, Lepotić, Novosel i Ćeranić gone sve koji smetaju nalogodavcima iza obojenih scenarija!

UNUTAR državnog sistema Srbije, skriveni pod maskom zvaničnih organa reda, već par godina deluje struktura koja svojim postupanjem ne ruši samo temelje pravne sigurnosti, već i svesno podriva poverenje građana u same institucije. Ključni akteri ovakvog namernog postupanja su glavni javni tužilac u Novom Sadu Branislav Lepotić, zatim Nada Novosel, nekadašnji pomoćnik direktora Poreske uprave i glavni inspektor Poreske policije, Biljana Ćeranić, njena bliska prijateljica i kuma, koju je lično postavila na mesto šefa Regionalnog odeljenja Poreske policije u Novom Sadu.

17. 09. 2025. u 14:53

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)