ŠEŠELJ O ZAPADNOJ EVROPI: Neka Afrikanci, Arapi, Turci, Pakistanci preplave sve države koje su nas bombardovale
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj kaže da bi najviše voleo da Afrikanci, Arapi, Turci, Pakistanci prosto preplave Zapadnu Evropu.
- I Francusku i Nemačku... Sve države koje su nas bombardovale - kazao je Šešelj.
Podsetio je na svoje reči da bi se Hitlerova duša radovala, ako postoji u nekom paklenom budžaku, kad bi saznala da danas mlade Nemce prave Afrinanci, Arapi, Turci i Pakistanci.
- Bio je toliki rasista... Sigurno bi ga to radovalo - kazao je Šešelj ironično za Informer TV.
