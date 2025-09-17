PONOŠ UDARIO NA STUDENTE BLOKADERE: "Oni su nenadležni, govore u ime studenata, a zapravo su samo admini profila na mrežama! (VIDEO)
LIDER pokreta SRCE Zdravko Ponoš udario je na studente blokadere prilikom svog gostovanja u emisiji na Jutjub kanalu Slavija info.
- Oni su nenadležni, govore u ime studenata a zapravo su samo admini profila na društvenim mrežama koji uveče sednu na Tviter da kažu nešto "pametno"! - rekao je Ponoš.
Pogledajte video:
Preporučujemo
BRNABIĆ O POSETI PREDSEDNIKA JAPANU: "Ogromna čast je ukazana našem Aleksandru Vučiću i čitavoj Srbiji"
16. 09. 2025. u 18:33 >> 18:50
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)