PONOŠ UDARIO NA STUDENTE BLOKADERE: "Oni su nenadležni, govore u ime studenata, a zapravo su samo admini profila na mrežama! (VIDEO)

В.Н.

17. 09. 2025. u 11:34

LIDER pokreta SRCE Zdravko Ponoš udario je na studente blokadere prilikom svog gostovanja u emisiji na Jutjub kanalu Slavija info.

Foto: Printscreen/Iks

- Oni su nenadležni, govore u ime studenata a zapravo su samo admini profila na društvenim mrežama koji uveče sednu na Tviter da kažu nešto "pametno"! - rekao je Ponoš. 

Pogledajte video:

