Politika

"GDE ĆEŠ BICIKLOM NA RUSIJU?" Bakić besan jer su ih ruske službe provalile da spremaju "srpski Majdan" - Pa bi da menja i Putina!

В.Н.

17. 09. 2025. u 09:27

IDEOLOG blokadera Jovo Bakić besan je zbog toga što su ruske službe otkrile da se u Srbiji pripremaju Majdan za prvi novembar, pa bi sada da menja i Putina!

ГДЕ ЋЕШ БИЦИКЛОМ НА РУСИЈУ? Бакић бесан јер су их руске службе провалиле да спремају српски Мајдан - Па би да мења и Путина!

Foto: Printscreen/N1

Na konstataciju voditeljke N1: "Sa druge strane, Rusija šalje upozorenje, koje možemo da razumemo i kao pismo ljubavi ovdašnjoj vlasti, da će se dogoditi Majdan, da je obojena revolucija u toku, da se ispiraju mozgovi mladih...", Bakić odgovara:

- To je budalaština! Meni je žao što Putin govori u ime Ruske Federacije! Ruska Federacija je ovde završila svaku priču barem dok je Vladimir Vladimirovič Putin na čelu!

Pogledajte snimak: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

INTERNACIONALA LEVIH TERORISTA
Politika

0 1

INTERNACIONALA LEVIH TERORISTA

SA onim kojeg mrzim ne može biti pregovora. Tako je, ako je verovati šefu FBI Kašu Patelu, odgovorio Tajler Robinson jednom svom prijatelju na grupnom četu, a na pitanje zašto želi da ubije Čarlija Kirka. Bilo je to dan pre monstruoznog atentata na Univerzitetu Juta Veli, koji će bez sumnje promeniti Ameriku, a možda i svet.

17. 09. 2025. u 09:00

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA PROŠLE NEDELJE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav odgovor Rusa!

HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!