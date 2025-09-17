"GDE ĆEŠ BICIKLOM NA RUSIJU?" Bakić besan jer su ih ruske službe provalile da spremaju "srpski Majdan" - Pa bi da menja i Putina!

IDEOLOG blokadera Jovo Bakić besan je zbog toga što su ruske službe otkrile da se u Srbiji pripremaju Majdan za prvi novembar, pa bi sada da menja i Putina!

Foto: Printscreen/N1

Na konstataciju voditeljke N1: "Sa druge strane, Rusija šalje upozorenje, koje možemo da razumemo i kao pismo ljubavi ovdašnjoj vlasti, da će se dogoditi Majdan, da je obojena revolucija u toku, da se ispiraju mozgovi mladih...", Bakić odgovara:

- To je budalaština! Meni je žao što Putin govori u ime Ruske Federacije! Ruska Federacija je ovde završila svaku priču barem dok je Vladimir Vladimirovič Putin na čelu!

Pogledajte snimak:

"GDE ĆEŠ BICIKLOM NA RUSIJU?" Jovo Bakić besan jer su ih ruske službe provalile da spremaju "srpski Majdan" za 1. novembar, PA BI DA MENJA I PUTINA!



Voditeljka N1: "Sa druge strane, Rusija šalje upozorenje, koje možemo da razumemo i kao pismo ljubavi ovdašnjoj vlasti, da će se… pic.twitter.com/5W7RyrWUYP — Detektor laži (@LaziDetektor) September 16, 2025