ŽARIĆ KOVAČEVIĆ PONOŠU: Nivo frustracije mu ne dozvoljava da se ne oglasi oko vojne parade jer je vojska propadala u njegovo vreme

MINISTARKA Jelena Žarić Kovačević odgovorila je na Zdravku Ponošu predsedniku stranke Srbija centar na napade na Vojsku Srbije koje je izneo u Šolakovom mediju Nova S.

Foto: SNS

- Ponoš se redovno javlja kad je "njegova tema" da nas sve podseti na "divne dane" propadanja Vojske Srbije za vreme dok se on pitao kako naša vojska da jača. Umesto prilike da podigne vojsku, ljudi su ostajali bez posla i konkretnih nadležnosti, a tenkovi i druga oprema završili u starom gvožđu. Naravno, nivo frustracije mu ne dozvoljava da se ne oglasi oko vojne parade. Sa druge strane, na ponos svim građanima Srbije, vojna parada će pokazati da smo stabilna i jaka država, koja je mnogo novca i napora uložila u podizanje vojnih kapaciteta. Najviše ih boli što je inicijator jačanja naše vojske Aleksandar Vučić, pa su se dogovorili da opet krenu protiv njega, ali i protiv države ne bi li "uboli" neki jeftin poen. Da se razumemo, jeftini poeni više ne prolaze kod naroda, samo razvoj i konkretni, vidljivi rezultati. O kriminalizaciji Aleksandra Vučića, raznim izmišljenim podzemljima, batinašima i strašnim planovima mogu samo da kažem - džaba vam bilo, građani vide i osećaju ko ih čuva i štiti, a to sigurno nisu Ponoš i ekipa gubitnika. Vaše laži neće nikada postati istina, dokle god ima dana u kojima će Aleksandar Vučić iznova dokazivati narodu koliko Srbiju voli i koliko se bori - rekla je Žarić Kovačević.

Ova reakcija usledila je na reči Ponoša koji je kritikovao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vojsku Srbije, a sve zbog predstojeće vojne parade.

- Mala je šansa da će miris iz auspuha tenkova da prikrije zadah umirućeg režima. Vučić je politički mrtvac koji čeka da bude sahranjen na sledećim izborima - deo su uvreda koje je izneo Ponoš.