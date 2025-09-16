Uvrede i laži Šolakovog urednika o Vladimiru Lučiću!

Kada neko gubi tlo pod nogama i priželjkuje građanski rat, onda je svaki pokušaj smirivanja društvenih tenzija razlog za ostrašćenost i najgore uvrede.

Foto: Printscreen

Uređivačka politika TV Nova S ima za jedini cilj izazivanje požara u našoj zemlji, i u prenesenom i u doslovnom smislu reči. Rušenje, haos, anarhija, u cilju dolaska na vlast poslušnika Dragana Šolaka. A ovaj milijarder, tajkun, ogrezao u kriminalu i korupciji, ima svoje poslušnike kako u politici tako i u medijima. Jedan od poznatijih je Slobodan Georgiev, “direktor vesti” Nove S, narodu poznat po javnom fantaziranju da će svi politički neistomišljenici njegovog gazde Šolaka da završe u logorima.

Odlazak generalnog direktora kompanije Telekom Srbija Vladimira Lučića na veliko narodno okupljanje protiv blokadera, organizovano sa ciljem da se društvo oslobodi tenzija i da se vrate stabilnost i ekonomski napredak, najstrašnije je razbesneo Georgieva. Pa je ovaj “direktor vesti” čak dao intervju za sopstveni medij, kako bi lično udario na Lučića i tako se još više dodvorio gazdi Šolaku.

U takozvanom intervjuu za sopstveni medij, Georgiev ne da je samo vređao Lučića, već je svesno širio najbrutalnije laži. Vladimir Lučić je na skupu na Voždovcu, kaže Šolakov potrčko, bežao od kamera, nije hteo da ga neko vidi. A istina je nešto potpuno suprotno - prvom čoveku Telekoma okupljeni građani su masovno prilazili i on se rado pozdravljao i slikao sa njima, o čemu svedoče desetine fotografija.

Foto: Printskrin

A posebna priča su neistine koje šire i Georgiev i pojedini opozicioni političari, da je Lučićevo “ne, ne”, zabeleženo TV kamerama, značilo da on ne želi da se snima. Evo šta o tome kaže univerzitetski profesor Ilija Životić.

S obzirom da idu lažne vesti oko ponašanja direktora Telekoma Lučića na skupu protiv blokada na Banjici u subotu, i to od strane Nove S i Marinike, kao neko ko je bio sasvim slučajno pored njega mogu odgovorno da kažem da je Lučić lično i glasno apelovao na građane da ne vraćaju nazad flašice blokaderima koje su isti bacili iz pravca FON. Dakle, nije tražio da se ne snima naše i njegovo prisustvo na skupu, već je tražio da se ne odgovara na bačene flaše vode ka nama - objasnio je Životić na mreži X.

Uvrede i laži na račun Vladimira Lučića sigurno će biti nastavljene. Junajted Medija krimi-tajkuna Dragana Šolaka u Srbiji se raspada, njihovi mediji se nalaze na korak do izumiranja, tajkunski poslušnici u strahu za pozicije, lične i gazdine, ne biraju koga će i kako da udare. U isto vreme, Srbija je na korak do potpunog smirivanja tenzija i punog povratka stabilnosti. Blokaderima je odzvonilo. Mrzitelji poput Slobodana Georgieva, u panici, mogu samo da priželjkuju građanski rat i da izgovaraju uvrede i neistine na račun neistomišljenika. Ali, istina je samo jedna. I zna se ko je pobednik.

Ljubomora i frustracije “direktora dnevnika”

Slobodan Georgiev ima i vrlo lične razloge da mrzi Vladimira Lučića i Telekom Srbija. Naime, od maja 2020. do februara 2023, on je bio direktor TV Newsmax Adria - jedino što to nikada nije bila televizija, već se sve svelo na emitovanje večernjih vesti pod tim imenom, pa je Georgiev postao predmet podsmeha kolega kao jedini “direktor dnevnika” u istoriji novinarstva!

Novi TV kanal Newsmax Adria kreće sa emitovanjem programa do kraja 2020, sadržaj će biti prihvatljiv svim građanima Srbije i nećemo podržavati ni jednu političku agendu - najavljivao je tada Georgiev, i sve masno slagao. Zahvaljujući frapantnoj nesposobnosti, njegovoj i Aleksandre Subotić, TV Newsmax Adria nikada nije počela sa radom, a od večernjeg dnevnika, koji se emitovao na Novoj S, napravili su najekstremniji opozicioni megafon.

Amerikanci to, naravno, nisu hteli da trpe i oduzeli su Junajted Mediji licencu na Newsmax. Kao “so na ranu” za Šolaka, Subotić i Georgieva, licencu je dobio njima omrznuti Telekom Srbija! I sve suprotno od njih: TV Newsmax Balkans osnovana je u martu 2024, a sa emitovanjem programa počela je već u oktobru, i to kao zaista objektivan i politički balansiran informativni medij. Vlasnici licence u Njujorku čak su toliko zadovoljni Lučićem i Telekomom da se Newsmax Balkans sada proširuje na ceo Zapadni Balkan, a onda i na celu Istočnu Evropu!

Mučeni Georgiev je 2023. prestao da bude “direktor dnevnika” - Junajted Medija je firmi Newsmax Adria promenila ime u Holdco Adria, a on je smenjen sa fantomske funkcije. Decembra 2024. i taj Holdco je prestao da postoji, a Georgievu su ostali ljubomora, frustracija i mržnja prema Lučiću i Telekomu.