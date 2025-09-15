VUČEVIĆ ZAPUŠIO USTA MARINIKI: Uzdanica Dragana Đilasa preti lideru naprednjaka i ministarki Mesarović „sobom u zatvoru“
MARINIKA Tepić, potpredsednica SSP, objavila je sramotan tvit na mreži Iks, u kojem je istakla da za potpredsednicu Vlade i ministarku privrede Adrijanu Mesarović imaju „jednu poslasticu i jednu sobu u zatvoru“, te da nije samo „Vučević bio nevaljao“.
Na skandalozno pisanje opozicione poslanice, odgovorio je lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.
- Znate li nešto osim da stalno lažete i pretite lažima?! Postoji u medicini objašnjenje za to, ali nažalost nisam kvalifikovan da vam pomognem. A i dosadili ste više i Bogu i narodu- napisao je Vučević.
