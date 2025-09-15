Politika

VUČEVIĆ ZAPUŠIO USTA MARINIKI: Uzdanica Dragana Đilasa preti lideru naprednjaka i ministarki Mesarović „sobom u zatvoru“

В.Н.

15. 09. 2025. u 14:43

MARINIKA Tepić, potpredsednica SSP, objavila je sramotan tvit na mreži Iks, u kojem je istakla da za potpredsednicu Vlade i ministarku privrede Adrijanu Mesarović imaju „jednu poslasticu i jednu sobu u zatvoru“, te da nije samo „Vučević bio nevaljao“.

ВУЧЕВИЋ ЗАПУШИО УСТА МАРИНИКИ: Узданица Драгана Ђиласа прети лидеру напредњака и министарки Месаровић „собом у затвору“

Foto: Tanjug/Milos Milivojevic

Na skandalozno pisanje opozicione poslanice, odgovorio je lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević.

- Znate li nešto osim da stalno lažete i pretite lažima?! Postoji u medicini objašnjenje za to, ali nažalost nisam kvalifikovan da vam pomognem. A i dosadili ste više i Bogu i narodu- napisao je Vučević.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - Deli žetone za vožnju! (VIDEO)

IGRAO ZA ZVEZDU I PARTIZAN, A SADA JE CAR MEĐUOPŠTINSKE LIGE! Navijači oduševljeni majstorijama - "Deli žetone za vožnju!" (VIDEO)