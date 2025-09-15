"ONI NE BI MOGLI NI DA ODRŽE VOJNU PARADU!" Vučić: Prethodna vlast uništila vojsku - studiozno

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da u vreme prethodne vlasti u Srbiji nije ni mogla da postoji vojna parada, jer su oni vojsku studiozno uništili i kako je rekao, mogli su da prikažu praćke, jer u vojsci ništa nisu imali.

Foto: MO

On je na pitanje novinara da prokomentariše tvrdnju nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Živkovića da je parada besmislena i da je to uzimanje provizije za kupovinu rafala i tenkova koji ne služe ničemu, rekao da bi oni želeli da vojska i dalje nema ništa i da idemo po inostranstvu i regionu da se svima izvinjavamo.

- Narod će da vidi. A naravno, uvaženi gospodin Živković, ne bih pred japanskom publikom da mu govorim nadimke, se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Prvo što mu padne na pamet su provizije. Šta bi mu drugo palo na pamet? Mi ne kupujemo tenkove i nismo kupili nijedan tenk. Mi smo svojevremeno od Rusa dobili nešto modernizovanih tenkova, s onim novim titanijumskim oklopom, nismo kupovali nijedan. Ali što bi on to znao? Što bi to njega uopšte interesovalo, kad je njima najlakše da mi nemamo ni tenk, da nemamo ni avion, da nemamo ni helikopter, da nemamo ništa od svega toga, ali da trčimo po inostranstvu i po regionu, da se izvinjavamo svima, valjda zbog toga što su nam proterali stanovništvo - rekao je Vučić novinarima u Osaki.

Ocenio je da se Srbija promenila i da više neće ni lopove, ni kriminalce na vlasti.

- Zato oni već 13-14 godina ne mogu da budu na vlasti. Istovremeno Srbija gleda u budućnost, dobro razume svoje potrebe, u svetu punom turbulencija i želi da odvrati svakog potencijalnog agresora, tako da razume narod sve, odlično ljudi vide sve, razumeju sve, i to pokazuje samo kolika je njihova nervoza - istakao je Vučić.

Dodao je da ta nervoza raste iz dana u dan, i biće sve veća, jer im je, kako je rekao, jasno da je gotovo, da je završeno i da moramo da se posvetimo radu i napretku.

