Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: "Da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva"

В.Н.

15. 09. 2025. u 07:10

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu, gde je građanima čestitao obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

ВУЧИЋ СЕ ОГЛАСИО НА ИНСТАГРАМУ: Да чувамо заједништво, будемо поносни на своје корене и преносимо вредности слободе и јединства

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

"Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku.

Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno.

Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!