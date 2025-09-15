VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: "Da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu, gde je građanima čestitao obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
"Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku.
Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno.
Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.
Preporučujemo
"NAŠ ZADATAK JE JASAN - DA ČUVAMO MIR I STABILNOST" Vučić sumirao nedelju za nama
14. 09. 2025. u 17:01
VUČIĆ SLETEO U OSAKU: Sledi niz važnih susreta - Predsednik u višednevnoj poseti Japanu
14. 09. 2025. u 13:05
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)