VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: "Da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Instagram profilu, gde je građanima čestitao obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

"Danas sa ponosom obeležavamo dan koji nas podseća na ono što nas povezuje – jedinstvo, slobodu i našu trobojku.

Naša zastava je simbol sećanja, tradicije i budućnosti koju gradimo zajedno.

Neka nas ovaj dan inspiriše da čuvamo zajedništvo, budemo ponosni na svoje korene i prenosimo vrednosti slobode i jedinstva na generacije koje dolaze", navedeno je na zvaničnom Instagram nalogu predsednika.