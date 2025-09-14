Politika

NIŠ PROTIV BLOKADA: Građani jasno pokazali da žele normalan život (VIDEO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 19:00

GRAĐANI Niša jasno su poslali poruku da su protiv blokada u Srbiji.

НИШ ПРОТИВ БЛОКАДА: Грађани јасно показали да желе нормалан живот (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Veliki broj ljudi okupio se u Nišu ne bi li jasno iskazali svoj jasan i nedvosmislen stav da su protiv blokada u Srbiji i da žele normalan život.

A kako je to izgledalo pogledajte ovde:

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.

Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta.

Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.

