NIŠ PROTIV BLOKADA: Građani jasno pokazali da žele normalan život (VIDEO)

GRAĐANI Niša jasno su poslali poruku da su protiv blokada u Srbiji.

Foto: Novosti

Veliki broj ljudi okupio se u Nišu ne bi li jasno iskazali svoj jasan i nedvosmislen stav da su protiv blokada u Srbiji i da žele normalan život.

A kako je to izgledalo pogledajte ovde:

Podsetimo, najmasovnije do sada, četvrto po redu okupljanje građana protiv blokada održano je juče širom Srbije.

Prema procenama Bezbednosno informativne agencije juče se širom Srbije okupilo više od 145 hiljada građana u 150 mesta.

Skupovi u svim mestima širom Srbije protekli su mirno.